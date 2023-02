Bisher war der Einkauf bei Zalando immer kostenlos. Doch das ändert sich jetzt. Was auf die Käufer zukommt, erfahrt ihr hier.

Krise Online-Handel: Zalando will einige Hundert Stellen abbauen

Berlin. Onlinehändler Zalando will Hunderte Stellen abbauen. Das Geschäft nach Corona stagniert. Welcher Standort besonders betroffen ist.

Der Online-Modehändler Zalando will einige Hundert Stellen abbauen. Das teilten die beiden Ko-Chefs und Gründer Robert Gentz und David Schneider an die Belegschaft des Dax-Konzerns in einem Schreiben mit, das dieser Redaktion vorliegt. Zalando hat europaweit rund 17.000 Mitarbeiter, besonders hart wird es wohl einen Standort treffen.

Wie es von Unternehmensseite heißt, werden wohl vor allem in Berlin, wo rund 8000 Menschen für den Onlineversandhändler arbeiten, Stellen abgebaut. Betroffen sei vor allem das Geschäft der Kernmarke Zalando SE, heißt es. Es würden Stellen in der Verwaltung, aber auch auf Führungsebene abgebaut werden. Nicht betroffen sind demnach Mitarbeiter in den Logistikzentren, dem Kundendienst, den Outletläden sowie operative Stellen bei den Zalando Studios.

Welche konkreten Bereiche wie stark betroffen sein werden, wisse der Vorstand jedoch selbst noch nicht. Es sei eine sehr harte aber notwendige Entscheidung, um das Unternehmen auf die in der Zukunft liegenden Herausforderungen und Chancen vorzubereiten, schreiben Gentz und Schneider an ihre Mitarbeiter.

Zalando baut wohl vor allem in Berlin Stellen ab

Zalando ist in den vergangenen Jahren vor allem durch das Online-Shopping-Geschäft während der Corona-Pandemie gewachsen. Doch die beiden Gründer schreiben: „Über die letzten Jahre sind einige Teile unseres Unternehmens zu stark gewachsen und wir haben ein Komplexitätslevel erreicht, dass unsere Fähigkeit schnell zu reagieren beeinflusst hat.“ Verantwortlich machen Gentz und Schneider einen schwächeren Umsatzmarkt: Der Rückenwind durch die Pandemie habe seit 2022 nachgelassen, außerdem sei das makroökonomische Umfeld herausfordernder geworden.

Die beiden Chefs verkündeten, wolle kein großes Unternehmen mit der Struktur und dem Mindset eines großen Unternehmens sein. Stattdessen solle nun ein großes Unternehmen mit dem Mindset und der Struktur eines kleinen Unternehmens entstehen, das sich auf Werte wie Einfachheit, Pragmatismus und Sparsamkeit konzentriere.

Bereits in den vergangenen Monaten habe Zalando das Tempo der Neueinstellungen verlangsamt. Gentz und Schneider erklären nun, man wolle sich eine breite Spanne an Optionen offenhalten, inklusive interner Versetzungen, Weiterbildungen oder Unterstützung bei der Neuorientierung. Auch Freiwilligenprogramme in den betroffenen Bereichen seien denkbar. Man wolle alles geben, um Kollegen während des Prozesses zu unterstützen, schreiben die Gründer.