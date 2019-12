WM weckt Begehrlichkeiten: Thüringer HC kämpft um Punkte und Personal

Der letzte Eindruck ist nicht der beste gewesen. THC-Trainer Herbert Müller aber betrachtet das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der vor Kurzem zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft im japanischen Kumamoto trotz aller Enttäuschung über die verspielte Olympia-Qualifikation nicht nur aus dem Blickwinkel, eine riesengroße Chance ungenutzt gelassen zu haben. „Die Mannschaft hat eine herausragende Vorrunde gespielt. Das war eine Todesgruppe und hatte keiner so erwartet. Dafür gebührt ihr ein Riesenkompliment“, hob der Coach des siebenmaligen deutschen Meisters hervor. „Die Auswahl hat gezeigt, dass sehr, sehr viel Talent in ihr steckt“, sagt er und nimmt viel Positives mit.

Das hat im Nachklang der Weltmeisterschaft seinen Preis. Für die Bundesliga und wohl nicht zuletzt für den Thüringer HC. Denn obzwar der Matchball gegen Serbien für das WM-Halbfinale vergeben und danach auch noch der „Freifahrtschein für Olympia“ als möglicher Siebter verpasst worden ist, hat die DHB-Auswahl mit ihrem couragierten Vorstoß in die Hauptrunde Begehrlichkeiten geweckt. Der Lockruf europäischer Topclubs hallt sogar nach Thüringen. Vor allem die Rückraumspielerinnen Emily Bölk und Alicia Stolle sollen auf deren Merkzettel stehen.

Gespräche mit allen Spielerinnen im Januar

„Dass es Angebote gibt, ist uns bekannt“, sagt THC-Manager Maik Schenk. Konkret möchte er nicht werden, weil derzeit alles Spekulation sei. Er kündigt an, dass es Anfang Januar Gespräche mit allen Spielerinnen geben wird. Es werde aber sicher nicht ganz einfach werden, alle Personalfragen zu unseren Gunsten zu klären, ahnt er.

Gerüchten zufolge soll Ferencváros Budapest Interesse an Emily Bölk und Alicia Stolle haben, die sich nicht nur wegen der 37 beziehungsweise 26 Treffer ins Blickfeld der WM gespielt haben. Nach Spekulationen ungarischer Medien möchte der FTC wohl die beiden Rückraumspielerinnen unter Vertrag nehmen. Der aktuelle Zweite der ungarischen Liga, bei dem die einst für den THC spielende Kreisläuferin und frisch gebackene Weltmeisterin Danick Snelder seit 2016 unter Vertrag ist, plant offenbar, eine starke neue Mannschaft aufzubauen.

Herbert Müller, der europaweit ausgezeichnet vernetzt ist, kennt die Gerüchte, ohne sich dazu äußern zu wollen. Er fürchtet ohnehin ein gesteigertes Interesse an Spielerinnen aus der Bundesliga, die sich nach dem Kopf-an-Kopf-Rennen der Vorsaison von Bietigheim und dem Thüringer HC ausgeglichener und weiterentwickelt darstellt. Mit Iveta Koresova hat der THC etwa nicht erst seit dieser Saison eine Führungsspielerin in den Reihen, die sich manch anderer Klub in Europa wünschte. Und mit Almudena Rodriguez bereichert noch eine Vize-Weltmeisterin das Team.

Zwei wichtige Punktspiele vorm Jahresende

Angesichts der wachsenden Begehrlichkeiten ist es für den Pokalsieger aus Thüringen umso bedeutender, durch sportliche Erfolge eine so attraktive Adresse wie möglich zu bleiben. Vor dem proppenvollen Januar mit den Herausforderungen in der Hauptrunde des EHF-Cups und insgesamt acht Spielen gilt es insbesondere, in der Bundesliga gegen die TSG Ketsch und die HSG Bensheim/Auerbach verlorenen Boden gutzumachen.

„Durch die beiden Niederlagen gegen Dortmund und Bietigheim haben wir uns selbst in Bredouille gebracht. Vier Punkte sind im alten Jahr jetzt nochmal Pflicht“, schickt Trainer Herbert Müller vor dem Jahresabschluss zwischen den Festtagen voraus.

An diesem Freitag,. 27. Dezember, ist die TSG Ketsch Kurpfalz Bären in der Riethsporthalle zu Gast (20 Uhr). Zwei Tage später kommt die HSG Bensheim/Auerbach nach Erfurt (15 Uhr). Dann sind die Augen zugleich auf das zwei Stunden später beginnende Fernduell zwischen dem verlustpunktfreien Spitzenreiter Dortmund und Verfolger Bietigheim gerichtet.

Kampf um Punkte geht nach WM-Pause weiter

Die schwedische Nationalspielerin Mikaela Mässing fällt im Zuge eines Eingriffs ins Knie aus. Ob Alicia Stolle für den THC spielen kann, ist noch offen. Die Linkshänderin plagt sich mit einem geschwollenen Knöchel und hat wie der Rest der WM-Spielerinnen Gelegenheit, sich zu regenerieren. Am ersten Weihnachtsfeiertag startet Müller die Vorbereitung auf die zwei Bundesliga-Duelle am Freitag und Sonntag.

„Ich möchte alle einladen, in die Riethhalle zu kommen“, wirbt der THC-Coach für den reizvollen Jahresausklang. Mit Ketsch geht es zunächst gegen den Aufsteiger. Vorletzte steht laut Müller schon etwas unter Zugzwang mit seiner jungen Mannschaft, sorgt aber durch sein schnelles Spiel für Belebung in der Liga. Der Kampf um Punkte geht nach der WM-Pause weiter, der ums Personal beginnt.

Zusätzliche Kasse öffnet am Spieltag

Um lange Wartezeiten am Einlass der Riethsporthalle zu vermeiden, rät der Thüringer HC vor den beiden letzten Punktspielen in diesem Kalenderjahr zum Kartenvorverkauf unter anderem über den Ticketshop Thüringen (www.ticketshop-thüringen.de). Zusätzlich aber werde eine weitere Kasse öffnen, kündigt Geschäftsführer Maik Schenk an. Für die beiden Partien am Freitag und Sonntag wird ein Kombi-Ticket angeboten.