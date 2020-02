Zahl älterer Berufstätiger in Thüringen steigt

In Thüringen steigt die Zahl der Menschen, die auch mit über 65 noch berufstätig sind: Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren zum Stichtag 30. Juni 2019 insgesamt 34.739 Beschäftigte mindestens 65 Jahre alt – fast 2600 mehr als ein Jahr davor. 747 davon (2018: 650) waren sogar zwischen 80 und 85 Jahren alt.

Die weitaus meisten dieser älteren Berufstätigen (27.703) hatten einen Minijob, 7201 hingegen waren sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Kristian Veil, Sprecher der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur, nennt für die wachsende Zahl älterer Arbeitnehmer zwei Gründe: zum einen finanzielle Zwänge, weil immer mehr Menschen mit einer gebrochenen Erwerbsbiografie und niedrigem Einkommen in Rente gehen und mit ihrer gesetzlichen Rente nicht hinkommen, zum anderen die Tatsache, dass immer mehr Menschen Interesse an einer Beschäftigung auch im Alter zeigen, weil diese soziale Kontakte sichert und das Gefühl des Gebrauchtwerdens vermittelt.

Darüber hinaus führten die Anhebung der Altersgrenze für den Renteneintritt und die Flexirente dazu, dass die Zahl der älteren Beschäftigten wächst. „Viele Menschen sind länger fit und damit in bestimmten Berufsfeldern auch länger arbeitsfähig“, sagt Veil.

Dass vor allem Inhaber von Handwerksbetrieben weit über das Renteneintrittsalter hinaus arbeiten, führt der Sprecher der Handwerkskammer für Ostthüringen unter anderem darauf zurück, „dass viele Handwerker ihren Beruf und ihre Arbeit lieben“. Sie seien, ergänzt André Kühne, stolz darauf, auch im fortgeschrittenen Alter noch gebraucht zu werden und ihre Erfahrungen weitergeben zu können.

Oft spiele aber auch das Problem der Nachfolge eine Rolle: Viele Handwerker fänden keinen Nachfolger und versuchten deshalb, ihr Unternehmen und Lebenswerk möglichst lange zu erhalten. „Allein von den rund 9400 Handwerksunternehmen in Ostthüringen haben 38,5 Prozent einen Inhaber, der mindestens 55 Jahre alt ist“, sagt Kühne. Das bedeute, dass in den kommenden zehn Jahren allein in Ostthüringen mehr als 3600 Betriebe einen Nachfolger suchen.

