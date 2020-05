Corona-Abstrichstelle an der Dreifelderhalle in Apolda.

Weimarer Land. Unverändert 73 Covid-19-Krankheitsfälle meldet das Gesundheitsamt fürs Gebiet des Kreises Weimarer Land am Mittwochnachmittag.

Zahl der Covid-19-Krankheitsfälle ist stabil

Im Vergleich zum Stand Dienstag unverändert 73 Covid-19-Krankheitsfälle gibt es bisher im Weimarer Land. Alle Entwicklungen im kostenlosen Liveblog

Von den Betroffenen sind 60 genesen, so das Gesundheitsamt des Kreises. Derzeit gibt es neun Aktivkranke, davon drei Frauen. Vier Personen verstarben. Niemand wird aktuell stationär behandelt. Insgesamt 33 enge Kontaktpersonen sind in Quarantäne; 20 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung,