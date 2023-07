Zahnärztekammer: Lücken im ländlichen Raum befürchtet

Erfurt. Die Mittelkürzungen für Zahnärzte gefährden die erst 2021 eingeführte moderne Parodontitis-Therapie, befürchtet der Thüringer Kammerpräsident.

Der Präsident der Landeszahnärztekammer Thüringen hat die Bundesregierung für ihre Finanzkürzungen bei zahnärztlichen Behandlungen scharf kritisiert: „Eine Budgetierung hat fatale Auswirkungen auf die Gesundheit unserer Patienten“, erklärte Christian Junge. Sie blockiere die Teilhabe der Patienten am medizinischen Fortschritt, darunter vor allem an der erst 2021 eingeführten modernen Parodontitis-Therapie. „Sie schwächt unsere Bemühungen, junge Zahnärzte für Praxisniederlassungen in Thüringen zu begeistern. Sie zerstört die wirtschaftliche Grundlage unserer Praxen, erhöht die Gefahr vorzeitiger Praxisschließungen und fördert das Praxissterben vor allem auf dem Land“, warnte Junge.

Der 57-jährige Zahnarzt aus Friedrichroda war am Wochenende von der Kammerversammlung, dem Parlament der Thüringer Zahnärzteschaft, für vier weitere Jahre im Amt bestätigt worden. Er vertritt mehr als 2800 Zahnmediziner im Freistaat und ist der erste Präsident in der mehr als 30-jährigen Geschichte der Landeszahnärztekammer, der für eine dritte Amtszeit gewählt wurde.

„Sparen an der falschen Stelle“

Junge verwies darauf, dass die vorsorgeorientierte Zahnmedizin das Gesundheitssystem in Deutschland jährlich um etliche Milliarden Euro entlastet. „Eine Begrenzung zahnärztlicher Leistungen ist daher Sparen an der falschen Stelle. Sie hilft nicht gegen das Defizit der gesetzlichen Krankenkassen, sondern erhöht nur die Kosten für später nötige Mehrbehandlungen nach der nächsten Bundestagswahl“, so der neue und alte Kammerpräsident.

Im Amt bestätigt wurde auch Vizepräsident Ralf Kulick (61) aus Jena, der zugleich das Fortbildungsreferat führt. Wiedergewählt wurden ebenfalls die Sonneberger Oralchirurgin Anne Bauersachs (43), Matthias Schinkel aus Sömmerda (42), Peter Pangert aus Rudolstadt (52) sowie die beiden Erfurter Axel Eismann (56) und Steffen Klockmann (39). ig