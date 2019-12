Zuspruch bei Wintersonnenwende in Apolda

Die Kinder hatten ihre wahre Freude, schließlich waren einige ausrangierte Waschmaschinen-Trommeln aufgestellt worden, in denen kleinere Feuer loderten und worin sich prima Knüppelkuchen backen ließ. Tatsächlich nutzten augenscheinlich viele Familien die Gelegenheit, unterhalb von Schloss Apolda dem großen Lagerfeuer zur Wintersonnenwende beizuwohnen, um sich so entspannt aufs Weihnachtsfest einzustimmen.

Der Feuerwehrverein Apolda hatte die Veranstaltung vorbereitet. Das Holz für die Feuer hatte die Firma Ospelt freundlicherweise in Form von ausrangierten Paletten bereitgestellt.

So waren die hohen Flammen bereits kurz nach Beginn des Events weithin zu sehen, was noch mehr Gäste anlockte. Zumal man am Schlossberg auch gleich Abendbrot machen konnte, lockten doch Rostbratwürste und Brätel, die Jens Fischer, der sich extra in eine schmucke Schürze geworfen hatte, freundlich ausreichte.

Glühwein stand selbstredend ebenfalls bereit, Bier und Kinderpunsch natürlich auch.

Die Einnahmen kommen der Arbeit des Vereins zu, der damit wiederum die Feuerwehr selbst unterstützt. Jeder also, der dort ein bisschen Geld am Schlossberg ließ, tat damit quasi ganz nebenbei etwas fürs Gemeinwohl der Stadt Apolda.

Unterstützt wurde das Ganze etwa durch Andreas Hüttner, der Vereinsmitglied ist, und die Technik kostenfrei bereitstellte. Um die Musik kümmerte sich Christopher Thyrolf.

Überhaupt zeigte sich wieder mal, wie wichtig das Ehrenamt des Vereins für den Zusammenhalt und die Vielfalt in der Stadt ist.