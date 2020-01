Energieversorgung Apolda bildet künftig Anlagemechaniker aus

Dem gesellschaftlichen Wandel, der sich auch auf dem Ausbildungsmarkt widerspiegelt, können sich Unternehmen nicht entziehen. Angesichts der geringeren Zahl von Schulabgängern, veränderten Interessen der Jugendlichen sowie einer sich perspektivisch weiter verschärfenden Fachkräftesituation müssen sie sich etwas einfallen lassen, um geeignete Auszubildende zu finden.

Die Energieversorgung Apolda („eva“) macht da keine Ausnahme. Um Schulabgänger für eine Lehre zu begeistern, reicht es längst nicht mehr, bloß auf Lerninhalte, Ausbildungsdauer und ein attraktives, tariflich gebundenes Entgelt zu verweisen, sagt der Kaufmännische Leiter, Holger Rudert. Er führt deshalb zahlreiche Leistungen an, mit denen das Kommunalunternehmen, an dem die Stadt als Eigentümerin beteiligt ist, Anreize setzen möchte.

So bietet die „eva“ jungen Leuten laut Rudert zusätzlich zu einer je nach Berufsziel drei- oder dreieinhalbjährigen sicheren Ausbildung zum Anlagenmechaniker Instandhaltung, Fachinformatiker für Systemintegration sowie Elektroniker für Betriebstechnik und Industriekaufmann vermögenswirksame Leistungen ebenso wie Bücher- und Fahrtkostenerstattung, 30 Urlaubstage, Gleitzeitkonto und darüber hinaus interessante Projekte und Veranstaltungen. Geschäftsführerin Sandra Proft ergänzt, dass Azubis nach erfolgreich beendeter Ausbildung gute Chancen haben, übernommen zu werden.

Außer beim Anlagenmechaniker, den die „eva“ für den Ausbildungsstart 2020/21 neu ausbildet, werden in allen Fällen natürlich ebenso gern Frauen ausgebildet.

Nancy Firme, die heute bei der „eva“ im Bereich Vertrieb und Handel tätig ist und selbst im Unternehmen zur Industriekauffrau ausgebildet wurde, sagt, dass man gerade im technischen Bereich in den kommenden Jahren altersbedingt ausscheidende Kollegen ersetzen müsste, man insbesondere auch an dieser Stelle für den eigenen Bedarf ausbilde.

Etwa ein Drittel der Mitarbeiter sind „Eigengewächse“ der Firma, gingen dort also in die Lehre, weiß Ausbilderin Daniela Bamberg.

Aber welche Erfahrungen bringt die Ausbildung mit sich? Die kurz vor ihrem Abschluss stehende Industriekauffrau in spe, Xenia Bach, fasst es so zusammen: „Meine Ausbildung bei der ist abwechslungsreich. (...) Ich konnte mich schon in allen Abteilungen des Unternehmens beweisen und unter anderem den Besuchern im Kundenzentrum weiterhelfen, in den Bereich Personal hineinschnuppern und meine eigenen Ideen beim Marketing einbringen. Nun stehe ich kurz vor meiner Abschlussprüfung und freue mich, dass ich auch nach meiner Berufsausbildung einen Platz bei der Energieversorgung gefunden habe.“

Und was sollten künftige Azubi mitbringen? – Geschäftsführerin Sandra Proft nennt diese Kriterien: guter Realschulabschluss, gute Noten in Deutsch und Mathematik, fundierte Allgemeinbildung, berufsbezogenes Interesse und Bereitschaft zur Qualifikation.

Bewerben können sich Interessierte noch bis 29. Februar via E-Mail an Daniela.Bamberg@evapolda.de oder postalisch bei der Energieversorgung Apolda.