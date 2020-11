Pop in Corona-Zeiten Boygroup BTS bringt neues Album "BE" heraus

Drei Monate nach ihrem Sprung an die Spitze der US-Charts hat die Boygroup BTS ihr neues Studioalbum "BE" herausgebracht.

Das acht Stücke umfassende Album beschrieben die Überflieger der südkoreanischen Popmusik - auch K-Pop - am Freitag unter anderem als Produkt ihrer Erfahrungen, die sie mit der Coronavirus-Pandemie gemacht hätten.

Das Album beginnt mit der eher seichten Hauptsingle "Life Goes On" und endet mit dem englischsprachigen Discopop-Stück "Dynamite", mit dem die siebenköpfige Band Ende August als erste südkoreanische Musikgruppe Platz 1 der US-Single-Charts belegt hatte.

Vor dem offiziellen Albumstart war "Life Goes On" als Anreißer auf Twitter veröffentlicht worden. Auf YouTube wurde der Titel bereits viele Millionen Mal abgerufen. Das Stück solle stellvertretend für alle sprechen, die die "neue Normalität", die Covid-19 mit sich bringe, erlebten, hieß es in einer Mitteilung der Agentur von BTS, Big Hit Entertainment.

In einigen Titeln wurden die Ideen und das Material der Bandmitglieder verarbeitet. Die Diskussionen über die Rolle als Musiker in Zeiten der Pandemie seien in die Produktion eingeflossen, sagte der Sänger Jimin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Seoul.

Die Arbeit am Gesamtprodukt sei für ihn auch ein "Akt des Trostes" gewesen. Sie hätten eine Situation erlebt, in der alles zu einem Stillstand gekommen sei, sagte sein Kollege Ji. "Wir haben versucht, die depressiven Gefühle und Gedanken zum Ausdruck zu bringen."

Das in der Regel koreanischsprachige Musikgenre des K-Pop wird weltweit immer populärer. BTS, die 2013 debütierten, gilt als dessen erfolgreichstes Produkt. Anfang dieses Monats gewann die Gruppe bei den MTV Europe Music Awards die meisten Preise, darunter auch in der Kategorie "Bester Song" für "Dynamite".

