Thüringen aktuell in Bildern

5. Juli: Im Tafelgarten des Johannes-Falk-Projektes steht das Gemüse in Reih und Glied, es wird an die Arnstädter Tafel geliefert. Karolin Fenrich (im Bild) leitet den Garten, in dem bis zu 15 Frauen und Männer arbeiten. Einer davon ist Wolfgang Wagner, dem die Beschäftigung in der Natur Spaß macht, wie er sagt.

Foto: Arnstadt / Antje Köhler