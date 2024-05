Erfurt. Gefahr für Anwohner und Passanten: Weil sich von einem Gebäude in Erfurt am Dienstagabend Bauteile lösten, kam die Feuerwehr zum Einsatz.

Am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr wurde die Feuerwehr in die Schmidtstedter Straße in Erfurt alarmiert, weil sich von einem Gebäude Bauteile lösten.

Einschränkungen für Fußgänger und Autofahrer

Nach erster Einschätzung bestand eine erhebliche Gefahr für Anwohner und Passanten, teilte Feuerwehrsprecher Lars Angler mit. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Auch ein Statiker vom Bauamt sei zur Gefahrenanalyse hinzugezogen worden. Zur Absicherung wurden zudem ein Baufacharbeiter und im weiteren Verlauf der Bautrupp der THW-Ortsgruppe, zur Sicherung des Hauseinganges vor möglicherweise herabfallenden Fassadenteilen, gerufen.

Im Bereich des Gebäudes kam es zu Einschränkungen für Fußgänger und Autofahrer. Die Einsatzmaßnahmen dauerten am Dienstagabend an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red