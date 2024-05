Berlstedt. Mehr als dreimal so schnell unterwegs wie erlaubt war eine 78-Jährige am Montag. Sie fuhr mit fast 100 Sachen an einer Schule vorbei.

Eine 78-Jährige ist bei einer Geschwindigkeitskontrolle an einer Schule im Weimarer Land mehr als dreimal so schnell unterwegs gewesen, wie erlaubt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, fuhr die Autofahrerin am Montag mit Tempo 97 durch die Kontrollstelle, erlaubt sind an dieser Stelle 30 Kilometer pro Stunde.

Die meisten Fahrer der 235 Fahrzeuge, die die Kontrollstelle passierten, hätten sich regelkonform verhalten, teilt die Polizei mit. Acht hielten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Die Spitzenreiterin war in einem Dacia unterwegs. Sie erwartet nun ein Bußgeld und Punkte im Zentralregister, außerdem muss sie ihren Führerschein abgeben.

