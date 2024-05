Erfurt. Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Sattelzug in ein Rolltor gefahren, weil er das Gaspedal mit der Bremse verwechselte.

Am Montagnachmittag ist ein Lkw-Fahrer in der Erfurter Ladestraße in ein Rolltor gefahren. Nach Polizeiangaben hatte der 28-Jährige Schwierigkeiten beim Abbiegen, zog die elektrische Handbremse an und stieg aus.

Der Lkw setzt sich jedoch in Bewegung, der Fahrer sprang zurück ins Fahrzeug, trat aber versehentlich aufs Gaspedal und rammte ein elektrisches Rolltor.

Dabei verletzte sich der 28-Jährige am Bein. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, der Sattelzug wurde abgeschleppt.

