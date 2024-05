Erfurt. Die Polizei überführt in Erfurt bei einer Kontrolle zahlreiche Temposünder. Einer hatte es besonders eilig.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Gothaer Straße in Erfurt waren am Dienstag einige Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, durchfuhren In weniger als sechs Stunden fast 1700 Autos die Messstelle. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, seien 101 Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Mercedes-Fahrer, der mit gemessenen 90 km/h deutlich zu schnell unterwegs war. Ihn würden jetzt ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot erwarten.

