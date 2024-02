Erfurt/Jena. Ein Überblick über die wichtigsten Termine und Veranstaltungen des Jahres 2024 in Thüringen.

Party.San, Krämerbrückenfest, "SonneMondSterne" und viele mehr. Der Veranstaltungskalender bietet 2024 so einige Höhepunkte. Ein Überblick.

Sommergewinn in Eisenach

Seit 2016 steht der Sommergewinn Eisenach im bundesweiten Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe. Höhepunkt des Frühlings- und Volksfestes ist am 9. März der Festumzug mit dem Streitgespräch zwischen Frau Sunna und Herrn Winter sowie der symbolischen Verbrennung des Winters. 2024 findet der Sommergewinn vom 8. bis 17. März statt.

Erfurter Altstadtfrühling

Der Altstadtfrühling findet vom 30. März bis zum 14. April 2024 auf dem Domplatz in Erfurt statt.

Das Volksfest hat mit verschiedenen Schaustellergeschäften für jeden Besucher etwas zu bieten. Zu Ostern (Ostersonntag und Ostermontag von 14 bis 17 Uhr) kommt der Osterhase vorbei gehoppelt und bringt für die kleinen Gäste etwas mit. Außerdem finden mittwochs Familientage statt. Dann kann das Volksfest zu ermäßigten Preisen erlebt werden. Für Unterhaltung sorgt außerdem Live-Musik am Sonntag, 31. März, und am Ostermontag jeweils von 18 Uhr bis 20.30 Uhr.

So schön leuchtet der Altstadtfrühling auf dem Domplatz am Abend

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 14 bis 22 Uhr

Samstag, Sonntag und Ostermontag: 11 bis 22 Uhr

Erfurter Töpfermarkt

Bereits zum 31. Mal findet in der historischen Altstadt der Töpfermarkt statt. Vom 20. bis 21. April 2024 bieten Töpferbetriebe die ganze Breite des traditionellen und modernen Töpferhandwerks an.

Auf dem Domplatz findet parallel der Auto- und Fahrradfrühling statt.

Frühlingsvolksfest in Gera

Das Frühlingsvolksfest findet vom 20. April bis 5. Mai 2024 auf dem Hofwiesenparkplatz statt. Im vergangenen Jahr boten über 30 Schaustellergeschäfte 60.000 Geraern und deren Gästen Unterhaltung.

Fotos: Frühlingsvolksfest in Gera

Hofwiesenparkfest in Gera

Beim Hofwiesenparkfest in Gera wird den Besuchern auf der Sparkassenbühne und im gesamten Park ein abwechslungsreiches Musik,- und Showprogramm geboten. Sport-, Sozial- und Kulturvereine der Stadt präsentierten sich außerdem mit Infoständen sowie vielfältigen Aktionen. Ein Höhepunkt des Festes ist die Lichternacht.

2024 ist das Hofwiesenparkfest am 27. und 28. April geplant.

Die Lichternacht mit schwimmenden Lichtern auf der Weißen Elster war der Höhepunkt des Hofwiesenparkfestes 2022 in Gera. © Unbekannt | Angelika Munteanu

Gothardusfest in Gotha

Vom 2. bis 5. Mai 2014 erwarten die Gäste wieder vier Tage voller mitreißender Höhepunkte mit Festumzug, Riesenrad und hochkarätigen Künstlern beim 26. Gothardusfest.

30.000 bis 40.000 Besucher werden in der Nordhäuser Unterstadt erwartet, wenn das Bahnhofsfest vom 5. bis 7. Mai über die Bühne geht. Hier können Sie das Programm nachlesen.

Köstritzer Spiegelzelt in Weimar

Vom 1. Mai bis 16. Juni 2024

Das Köstritzer Spiegelzelt bietet erneut den Stars der Kleinkunst eine Bühne. Ingolf Lück (5. Mai) ist ebenso zu erleben wie etwa Maren Kroymann (24. Mai), Katrin Sass (29. und 30. Mai), das Duo Bernhard Hoëcker und Wigald Boning (4. Juni) sowie Rainald Grebe (10. und 11. Juni).

Rudolstädter Altstadtfest

Das Rudolstädter Altstadtfest wird vom 17. bis zum 19. Mai gefeiert. Zum 30-jährigen Bestehen der Party gibt es unter anderem die Band „Sensation“ aus Derry im Nordwesten Irlands zu hören. Die Altrocker von „Keimzeit“ werden am Samstag die Bühne stürmen und unter dem Motto „Von Singapur nach Feuerland“ einen Querschnitt aus vier Jahrzehnten ihrer Bandgeschichte präsentieren.

1125. Stadtjubiläum Saalfelds

Vom 31. Mai bis zum 9. Juni 2024 feiern die Saalfelder ihr Jubiläum mit einer Festdekade. Eröffnet wird die unter anderem mit einem Konzert und Friedensgebet. Am 2. Juni präsentiert sich die Stadt im Rahmen eines Festumzuges. Den großen Abschluss bildet das Saalfelder Marktfest. Die Party startet am 6. und endet am 9. Juni. In diesem Jahr dürfen sich die Besucher samstags auf „MerQury“ freuen und Festival-Chef Tobias Fritzsche verrät dazu: „Es handelt sich um die gefragteste Queen-Revival-Band der Welt.“

Rolandsfest Nordhausen

In seiner 54. Auflage findet das Rolandsfest 2024 in diesem Jahr vom 7. bis 9. Juni statt. Viel werde sich an Nordthüringens größtem Volksfest in diesem Jahr nicht ändern. „Wir werden an drei Tagen auf vier Bühnen wieder viel Kultur und musikalische Acts erleben. Zwischen den Straßen wird es ein reges Händlertreiben, aber auch verschiedene Präsentationen von Unternehmen geben“, so Marco Wohlenberg, der für das Stadtmarketing, den Tourismus und Veranstaltungen zuständig ist. Er ergänzt seine Ausführungen mit einem Rummel auf dem August-Bebel-Platz, Streetfood, dem Beachvolleyball-Turnier sowie dem Kinderfest auf dem Petersberg.

Krämerbrückenfest in Erfurt

Das 47. Krämerbrückenfest findet vom 14. bis 16. Juni 2024 in Erfurt statt. Beim großen Stadtfest können sich die Besucher auf Musik, Straßenkunst, Handwerk, Kulinarik und weitere Attraktionen für Jung und Alt freuen.

Landestrachtenfest und Mühlhäuser Holzfahrt

Das Thüringer Landestrachtenfest gastiert 2024 in Mühlhausen. Es wird vom 14. bis 16. Juni, zusammen mit dem lokalen Traditionsfest Mühlhäuser Holzfahrt, auf dem Gelände des Bratwurstmuseums stattfinden.

Fête de la Musique

Die Fête de la Musique wird alljährlich am 21. Juni zum Sommeranfang in über 500 Städten weltweit organisiert. Auch in mehreren Thüringer Städten wird es auf den Straßen musikalisch.

Musiksommer Apolda 2024

Das junge Publikum darf sich freuen, denn zum Apoldaer Musiksommer 2024 ist auch der Rapper Capital Bra mit von der Partie. Das Festival findet vom 23. bis 25. August statt. Diese Acts werden die Bühne in der Herressener Promenade rocken:

23. August: The Bosshoss

24. August: Capital Bra

25. August: Die Amigos

Rudolstadt Festival

Weltmusik, Folk und Roots gibt es wie gewohnt am ersten vollen Juli-Wochenende des Jahres zwischen Heidecksburg und Heinepark. Tausende Besucher aus ganz Deutschland und aller Welt werden vom 4. bis 7. Juli in Rudolstadt erwartet. Länderschwerpunkt in diesem Jahr ist Deutschland.

Domstufen-Festspiele in Erfurt

2. bis 25. August: Das Theater Erfurt inszeniert diesmal den Musicalklassiker „Anatevka“ auf den Domstufen.

Kulturarena Jena

vom 3. Juli bis 18. August

Seit mehr als 30 Jahren lockt die Kulturarena im Sommer mit Theater, Konzerten und Kino auf den Jenaer Theatervorplatz. 2024 konnten unter anderem Element of Crime (1. August) und Silbermond (8. August) gewonnen werden.

Das Programm im Überblick:

11. Juli Moop Mama & Älice , bayerische Brass-Hip-Hop-Formation

, bayerische Brass-Hip-Hop-Formation 12. Juli Dota , Band um die Berliner Liedermacherin Dota Kehr

, Band um die Berliner Liedermacherin Dota Kehr 13. Juli Erobique , deutscher Musiker, Entertainer und Komponist („Tatortreiniger“)

, deutscher Musiker, Entertainer und Komponist („Tatortreiniger“) 17. Juli The Cat Empire , australische Band, die Jazz, Ska, Reggae, Funk, Hip-Hop, Klezmer mixt

, australische Band, die Jazz, Ska, Reggae, Funk, Hip-Hop, Klezmer mixt 18. Juli Nils Landgren Funk Unit , schwedische Jazz-Legende an der Posaune, die zum siebten Mal in Jena gastiert

, schwedische Jazz-Legende an der Posaune, die zum siebten Mal in Jena gastiert 19. Juli Mammal Hands , britische Band aus Norwich, die Ambient, Jazz, elektronische Musik und Weltmusik kombiniert

, britische Band aus Norwich, die Ambient, Jazz, elektronische Musik und Weltmusik kombiniert 20. Juli Olli Schulz und Band , musizierender Podcast-Partner von Jan Böhmermann

, musizierender Podcast-Partner von Jan Böhmermann 21. Juli Deine Freunde , gilt als coolste Kinderband Deutschlands

, gilt als coolste Kinderband Deutschlands 24. Juli The Notwist , bekannte Independent-Band

, bekannte Independent-Band 15. Juli Lawrence , Soul-Pop-Band um ein New Yorker Geschwisterduo, die vor allem Erfolge in den USA feiert (Vorband: The Late Summers)

, Soul-Pop-Band um ein New Yorker Geschwisterduo, die vor allem Erfolge in den USA feiert (Vorband: The Late Summers) 26. Juli Paula Carolina , junge, aufstrebende Mannheimer Singer-Songwriterin

, junge, aufstrebende Mannheimer Singer-Songwriterin 27. Juli Faber , populärer Schweizer Singer-Songwriter

, populärer Schweizer Singer-Songwriter 31. Juli Rodrigo y Gabriela , mexikanisches Gitarrenduo

, mexikanisches Gitarrenduo 1. August Element of Crime , eine der einflussreichsten deutschen Bands

, eine der einflussreichsten deutschen Bands 2. August Lehmanns Brothers , französische Jazz-Funk-Truppe

, französische Jazz-Funk-Truppe 3. August Il Civetto , aufstrebende deutsche Fusion-Pop-Band

, aufstrebende deutsche Fusion-Pop-Band 6. August Anna Ternheim , schwedische Singer-Songwriterin

, schwedische Singer-Songwriterin 7. August Giant Rooks , Art-Pop-Band aus Hamm

, Art-Pop-Band aus Hamm 8. August Silbermond , bekannte Pop-Rock-Gruppe aus Bautzen

, bekannte Pop-Rock-Gruppe aus Bautzen 9. August Rosario Smowing , südamerikanische Band

, südamerikanische Band 10. August Jena-Abend mit Faroul (Funk-Rock) und Eagle And The Men (gefühlvoller Folk-Pop)

mit Faroul (Funk-Rock) und Eagle And The Men (gefühlvoller Folk-Pop) 14. August Kettcar , bekannte Hamburger Indierockband

, bekannte Hamburger Indierockband 15. August Thomas D und The KBCS , der Hip-Hopper der Fantastischen Vier präsentiert seine Lieder im Gewand der Instrumental-Jazz-Band KBCS

, der Hip-Hopper der Fantastischen Vier präsentiert seine Lieder im Gewand der Instrumental-Jazz-Band KBCS 16. August Woods of Birnam „Searching for William“, theatraler Shakespeare-Konzertabend der Band von Christian Friedel

„Searching for William“, theatraler Shakespeare-Konzertabend der Band von Christian Friedel 17. August AnNa R ., ehemalige Sängerin des Duos Rosenstolz

., ehemalige Sängerin des Duos Rosenstolz 18. August Make A Move, Brass-Funk-Rap-Gruppe aus Berlin

Konzert-Reihe auf dem Petersberg Erfurt

Die Premiere mit Silbermond und Meute war so erfolgreich, dass 2024 fünf Konzerte auf der Petersberg-Festwiese geplant sind:

Montez : 12. Juli

: 12. Juli Fritz Kalkbrenner : 13. Juli

: 13. Juli 01099 : 14. Juli

: 14. Juli Christian Steiffen : 26. Juli

: 26. Juli Wincent Weiss : 27. Juli

: 27. Juli Calexico: 28. Juli

Auerworld Festival 2024

Das Auerworld Festival findet vom 25. Juli bis 28. Juli bei Auerstedt statt. Hier gibt es weitere Infos.

Metal Open-Air Party.San

Das Metal-Festival auf dem Flugplatz in Obermehler findet 2024 vom 8. bis 10. August statt. Erste Bands wurden bereits bestätigt.

26. Auflage des „SonneMondSterne-Festivals

Wie im vergangenen Jahr werden auch 2024 wieder etwa 40.000 Fans erwartet: Vom 9. bis 11. August kommen die Größen der elektronischen Tanzmusik nach Saalburg am Bleilochstausee. 2024 sind das unter anderem Calvin Harris, Charlotte De Witte und Kontra K. und viele mehr.

Rudolstädter Vogelschießen

Das 302. Rudolstädter Vogelschießen soll vom 16. bis 25. August 2024 stattfinden. Thüringens größtes Volksfest wird den gewohnten Mix aus Spaß, Geselligkeit und Nervenkitzel bereithalten.

Pyro Games in Erfurt

Buntes Spektakel am Nachthimmel: Auf dem Gelände der Messe finden am 17. August die Pyro Games statt.

Friedenstein-Open-Air Gotha

15. bis 31. August: Auch die vierte Auflage des Festivals bietet einen Mix aus Klassik und Pop. Höhepunkt sind die Veranstaltungen „Thüringen Philharmonie trifft…“ mit Ronan Keating am 23. und 24. August und Giovanni Zarrella am 30. August.

32. Weinfest in Erfurt

Winzer aus unterschiedlichen Weinanbaugebieten Deutschlands bringen edle Tropfen nach Erfurt. Das Weinfest findet vom 5. bis 8. September 2024 auf dem Domplatz in Erfurt statt.

Oktoberfest Erfurt

Vom 20. September bis 6. Oktober 2024 lockt das Oktoberfest in Erfurt mit Schausteller-Attraktionen, Festzelt und kulinarischen Genüssen zum Besuch auf den Domplatz.

371. Weimarer Zwiebelmarkt

11. bis 13. Oktober 2024: Nichts geht am zweiten Oktoberwochenende in Weimar ohne Zwiebel: Auf dem Kuchen, in der Suppe oder im berühmten Zopf – der Weimarer Zwiebelmarkt ist legendär. Mehr als 300.000 Besucher genießen den Ausnahmezustand in der Klassikerstadt jedes Jahr aufs Neue.

Herbstvolksfest in Gera

Vom 19. Oktober bis 3. November 2024 präsentierten sich wieder Schaustellergeschäfte mit ihren Spielbuden, Fahrgeschäften und Gastronomieangeboten beim Herbstvolksfest.

Weihnachtsmarkt Erfurt

2024 fällt der 1. Advent auf den 1. Dezember. Im Freistaat werden aber bereits Ende November die ersten Weihnachtsmärkte öffnen, wie der Erfurter, der als größter Adventsmarkt Thüringens 2023 die Millionenmarke knackte. Der 174. Erfurter Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz wird am 26. November eröffnet und geht bis zum 22. Dezember 2024.

Konzerte 2024

Open-Air-Konzerte auf dem Domplatz Erfurt

Vor der beeindruckenden Kulisse treten diese Stars auf.

Roland Kaiser – 28. Juni 2024

– 28. Juni 2024 Peter Maffay – 29. Juni 2024

– 29. Juni 2024 Clueso – 6. Juli

Konzert-Highlights 2024 in der Messehalle Erfurt

Jährlich finden mehr als 220 Events, Konzerte, Messen und Ausstellungen, Kongresse und Tagungen, in der Messe Erfurt statt. Von Deichkind bis Santiano – hier verraten wir, auf welche Konzerte und Events Sie sich im Jahr 2024 freuen können:

Loreena McKennitt – 8. März

– 8. März Chinesischer Nationalzirkus – 9. März

– 9. März Messe Reiten-Jagen-Fischen – 15.-17. März

– 15.-17. März The Music of Hans Zimmer and John Williams – 28. März

– 28. März Holyday on Ice – 4. bis 7. April

– 4. bis 7. April Elvis - das Musical – 10. April

– 10. April Cavalluna - 13. und 14. April

- 13. und 14. April Dirty Dancing in Concert – 29. April

– 29. April Massachusetts - Bee Gees Musical – 8. Mai

– 8. Mai Lord of the Dance – 10. Mai

– 10. Mai Howard Carpentale – 17. Mai

– 17. Mai Das große Schlagerfest – 20. Mai

– 20. Mai Alex Christensen & The Berlin Orchestra – 21. Mai

– 21. Mai Beatrice Egli – 24. Mai (Freigelände der Messe)

– 24. Mai (Freigelände der Messe) Chris Norman – 6. Juni

– 6. Juni The FMX Show by Luc Ackermann – 14. September

– 14. September One Vision of Queen – 18. September

– 18. September Grüne Tage Thüringen – 27. bis 29. September

– 27. bis 29. September Torsten Sträter – 3. Oktober

– 3. Oktober Die Schlagernacht des Jahre s – 5. Oktober

s – 5. Oktober Santiano – 6. Oktober

– 6. Oktober Ben Zucker – 17. Oktober

– 17. Oktober Nena – 18. Oktober

– 18. Oktober Nights of Broadway – 19. November

– 19. November Antenne Thüringen - das Konzert 2024 – 23. November

- das Konzert 2024 – 23. November Deichkind – 29. November

– 29. November Night of the Proms – 18. Dezember

– 18. Dezember In Extremo – 29. Dezember

Kultur- und Kongresszentrum Gera - KuK

Sixx Paxx – 5. März + 24. Oktober

– 5. März + 24. Oktober Kastelruther Spaten – 7. März

– 7. März die feisten – 15. März

– 15. März Jan und Henry 2 -ein neuer Fall für die Erdmännchen – 16. März

– 16. März Loriot - die Ente bleibt draußen – 12. April

– 12. April Dieter Nuhr – 13. April

– 13. April Rock the Circus – 14. April

– 14. April Robinson Junior - das Familienmusical – 20. April

– 20. April Die Mönche Des Shaolin Kung Fu - Die Jubiläumsshow - 30 Jahre – 3. Mai

– 3. Mai Karat – 25. Oktober

– 25. Oktober VÖLKERBALL - A Tribute to Rammstein – 1. November

– 1. November Jürgen von der Lippe liest – 4. November

– 4. November Faust - die Rockoper – 9. November

– 9. November Max Raabe & Palast Orchester - Wer hat hier schlechte Laune – 10. November

– 10. November Schlager & Spaß mit Andy Borg und Gästen – 14. November

– 14. November ABBA The Concert - performed by ABBAMUSIC – 15. November

– 15. November Uwe Steimle präsentiert: Friedenhetzer – 27. November

– 27. November Michael Jackson Tribute Live Experience – 28. November

– 28. November Advent der Gefühle - präsentiert von Claudia Jung – 15. Dezember

Naturtheater Steinbach-Langenbach

CCR- Creedence Clearwater Revived : 1. Juni

: 1. Juni Hansi Hinterseer & Freunde : 8. Juni

: 8. Juni Karat : 15. Juni

: 15. Juni Status Quo - LIVE 2024 : 21. Juni

: 21. Juni The Magical Music of Harry Potter : 13. Juli

: 13. Juli Dieter Bohlen : 10. August

: 10. August Helge Schneider: and his Travelling Stars: 24. August

Erlebnisbergwerk Merkers

Schiller : 2. März

: 2. März Forced to Mode - Depeche Mode 2.0 : 13. April

: 13. April Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit: 4. + 5. Mai

4. + 5. Mai Voxxclub: 28. September

28. September Invisible Touch“: 26. OktoberMatthias Reim: 23. November

Stausee Kelbra

Hansi Hinterseer : 3. August

: 3. August See in Flammen mit Stahlzeit : 10. August

: 10. August Olaf Schubert : 11. August

: 11. August Hell-Festival : 22. bis 25. August

: 22. bis 25. August Suzi Quatro : 13. September

: 13. September Emmenrausch: 13. bis 15. September

