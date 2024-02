Eisenach. Ab sofort sind Festartikel zum Sommergewinn in Eisenach erhältlich. Die Festplakette aus Leder sichert den Zugang zum Fest.

„Die Werra im Wartburgkreis“ ist das Motto des diesjährigen Festumzuges zum Sommergewinn am 9. März. Die passenden Festartikel sind ab sofort in Geschäften der Eisenacher Innenstadt sowie in der Tourismus–Information erhältlich.

Am Samstag, 17. Februar, 14 bis 16 Uhr, und am Samstag, 24. Februar, 10 bis 12 Uhr, bieten die Blütenfrauen im Zunfthaus in der Gargasse Blütenzweige in verschiedenen Größen zum Verkauf an. Die Zunft freut sich, wenn viele Eisenacher die Tradition des Häuserschmückens unterstützen.

red