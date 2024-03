Erfurt. Viele Lastwagen und Kräne auf dem Domplatz kündigen es an: Bald wird es wieder bunt und laut vor der historischen Skyline. In diesem Jahr gibt es einen besonderen Gast.

Der Frühling in der Landeshauptstadt hat begonnen. Dazu gehört neben bunten Blüten natürlich auch der „Erfurter Altstadtfrühling“ auf dem Domplatz. Das Volksfest – das sich im vorigen Jahr als absoluter Publimkumsmagnet erwiesen hat – erwartet Besucher ab dem 30. März mit aufregenden Fahrgeschäften und leckeren Köstlichkeiten für die ganze Familie – täglich von 14 bis 22 Uhr, samstags, sonn- und feiertags bereits ab 11 Uhr. Mittwochs ist Familientag zu ermäßigten Preisen.

Sogar der Osterhase kommt

Am Ostersonntag und Ostermontag ist auch der Osterhase jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr auf dem Volksfest unterwegs und verteilt kleine Überraschungen an die Kinder. Für die „Großen“ sorgt Live-Musik am Sonntag, 31. März, und am Ostermontag jeweils von 18 Uhr bis 20.30 Uhr für gute Stimmung auf dem Domplatz.

