Nordhausen. Diese städtischen Feste muss man in Nordhausen erlebt haben. Wir stellen die fünf Highlights vor, informieren wann sie sind und blicken in den weiteren Veranstaltungskalender der Rolandstadt.

Lange habe man an dem Plan geschmiedet, nun soll er an die Öffentlichkeit. Damit eröffnete Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) die Aufzählung der städtischen Kulturveranstaltungen, auf die sich die Nordhäuser in den kommenden Monaten freuen können.