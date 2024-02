Jena. Das Jenaer Sommerfestival präsentiert vom 3. Juli bis 18. August 26 Open-Air-Konzerte: Musik-Legenden und Newcomer von Jazz bis Pop.

Die Kulturarena Jena wartet 2024 mit vielen namhaften Künstlern der deutschen und internationalen Musikszene auf. Nach den bereits angekündigten Bands und Sängern wie Silbermond, Element of Crime, Faber und Deine Freunde gab das Jenaer Festival am Mittwoch das übrige Programm bekannt. Zu den bekanntesten Musikern zählen dabei Olli Schulz, Kettcar, Thomas D und AnNa R., ehemals Rosenstolz. Darüber hinaus ist auch der Musiker und Schauspieler Christian Friedel mit seinem Shakespeare-Bandprojekt „Searching for William“ zu erleben. Aktuell kann sich der Mime Oscar-Hoffnungen machen. Er spielt im Film „The Zone of Interest“ an der Seite der Thüringerin Sandra Hüller.

Musiker, Moderator und Komiker Olli Schulz 2022 während der Live-Aufnahme seines Podcasts „Fest und Flauschig“. © picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Wie in den Vorjahren versuche das Festival von 3. Juli bis zum 18. August „neue Trends zu erkennen, Legenden mit Newcomern, Jazz mit Pop, Oldies mit Youngstern in einer stimmigen Mischung zu präsentieren“, erklärt der langjährige künstlerische Leiter, Lutz Engelhardt. Viele der diesjährigen Künstler transportierten in ihren Liedern zudem politische Botschaften, setzten sich für gesellschaftliche Offenheit und Respekt ein, fügt Pressesprecherin Anna Fuhlbrügge hinzu. Das sei gerade in den aktuellen Zeiten dem Festival ein wichtiges Anliegen.

Freude über mexikanisches Gitarrenduo

Fuhlbrügge und Programmplaner Engelhardt freuen sich beide besonders auf das mexikanische Gitarrenduo Rodrigo y Gabriele. „Als ich den Anruf bekam, dass Rodrigo y Gabriele gerne bei uns spielen würden, hat mein Herz Sprünge gemacht“, verrät Lutz Engelhardt. „Und dass The Cat Empire nach so langer Pause wiederkommen, freut mich ebenso. Wir waren 2005 ja eine der ersten Stationen für die Band in Deutschland, lange bevor sie ihren internationalen Durchbruch hatte.“

Die ehemalige Sängerin von Rosenstolz, AnNa R. © picture alliance / dpa | Florian Schuh

Nach 2022 wird es im August erneut einen Jena-Abend geben: Mit Funk-Rock-Band Faroul und dem Thüringen-Grammy-Preisträger Eagle And The Men stehen dann zwei Lokalmatadore auf der Bühne.

Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 8. Februar. Ab 10 Uhr können Tickets in der Jenaer Tourist-Information, in den Vorverkaufsstellen des Ticketshops Thüringen oder online über ticketshop-thueringen.de und www.kulturarena.de erworben werden.

Das gesamte Konzertarena-Programm

11. Juli: Moop Mama & Älice, bayerische Brass-Hip-Hop-Formation

12. Juli: Dota, Band um die Berliner Liedermacherin Dota Kehr

13. Juli: Erobique, deutscher Musiker, Entertainer und Komponist („Tatortreiniger“)

17. Juli: The Cat Empire, australische Band, die Jazz, Ska, Reggae, Funk, Hip-Hop, Klezmer mixt

Impression der Jenaer Kulturarena © Tino Zippel | Tino Zippel

18. Juli: Nils Landgren Funk Unit, schwedische Jazz-Legende an der Posaune, die zum siebten Mal in Jena gastiert

19. Juli: Mammal Hands, britische Band aus Norwich, die Ambient, Jazz, elektronische Musik und Weltmusik kombiniert

20. Juli: Olli Schulz und Band, musizierender Podcast-Partner von Jan Böhmermann

21. Juli: Deine Freunde, gilt als coolste Kinderband Deutschlands

24. Juli: The Notwist, bekannte Independent-Band, die die oberbayerische Weilheim-Szene prägte und zum dritten Mal in der Arena zu Gast ist

25. Juli: Lawrence, Soul-Pop-Band um ein New Yorker Geschwisterduo, die vor allem Erfolge in den USA feiert (Vorband: The Late Summers)

26. Juli: Paula Carolina, junge, aufstrebende Mannheimer Singer-Songwriterin mit gesellschaftspolitischen Texten

27. Juli: Faber, populärer Schweizer Singer-Songwriter mit markant verrauchter Stimme

31. Juli: Rodrigo y Gabriela, mexikanisches Gitarrenduo, das mit Hans Zimmer am Soundtrack von „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ mitwirkte; bekanntestes Lied des Duos: Tamacun.

1. August: Element of Crime, eine der einflussreichsten deutschen Bands; ihr Frontmann Sven Regener hatte auch mit seinen „Herr Lehmann“-Romanen Erfolg

2. August: Lehmanns Brothers, französische Jazz-Funk-Truppe, die eine Vorliebe für groovige afroamerikanische Rhythmen hegt

3. August: Il Civetto, aufstrebende deutsche Fusion-Pop-Band; spielte das vergangene Arena-Abschlusskonzert

6. August: Anna Ternheim, schwedische Singer-Songwriterin

7. August: Giant Rooks, Art-Pop-Band aus Hamm

8. August: Silbermond, bekannte Pop-Rock-Gruppe aus Bautzen, die mit „Symphonie“ und „Leichtes Gepäck“ Hits landete

9. August: Rosario Smowing, südamerikanische Band, die den Swing Argentino prägte

10. August: Jena-Abend mit Faroul (Funk-Rock) und Eagle And The Men (gefühlvoller Folk-Pop)

14. August: Kettcar, bekannte Hamburger Indierockband, die gegen Rechtsextremismus ansingt

15. August: Thomas D und The KBCS, der Hip-Hopper der Fantastischen Vier präsentiert seine Lieder im Gewand der Instrumental-Jazz-Band KBCS.

16. August: Woods of Birnam „Searching for William“, theatraler Shakespeare-Konzertabend der Band von Christian Friedel

17. August: AnNa R., ehemalige Sängerin des Duos Rosenstolz

18. August: Make A Move, Brass-Funk-Rap-Gruppe aus Berlin

