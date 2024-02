Weimar. Ein Crossover-Konzert mit dem Philharmonischen Orchester Altenburg-Gera erwartet das Publikum auf der Seebühne im August.

Seit 2008 sind The Police nicht mehr vor Publikum aufgetreten. Hits wie „Roxanne“, „Every breath you take“ oder „Message in a bottle“ kann man jedoch im Sommer in Weimar live erleben, und zwar mit einem echten Police-Mitglied auf der Bühne. Schlagzeuger Stewart Copeland kommt am 23. August auf die Seebühne, um mit dem Philharmonischen Orchester Altenburg-Gera ein Konzert zu spielen.