Dienstag, 9. Januar

11.15 Uhr: Erster Fall von Geflügelpest im neuen Jahr in Thüringen

In Thüringen gibt es einen ersten Fall von Geflügelpest in diesem Jahr. Im Landkreis Sonneberg war bei einer toten Wildgans das hochansteckende Virus H5N1 nachgewiesen worden, wie das Landratsamt auf seiner Internetseite mitteilte. Was die Behörde nun beschlossen hat. (dpa)

10.30 Uhr: Böhmermann und Schulz sammeln zwei Millionen Euro: Hilfe für Thüringer Stiftung

Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz haben bei einer Gala Spenden in Höhe von rund zwei Millionen Euro gesammelt - ein Großteil soll an soziale Projekt in Ostdeutschland gehen. Nach offiziellem Ende des Spendenaufrufs am Montag waren mehr als 35.000 Spenden eingegangen. An diese Projekte soll das Geld ausgezahlt werden. (dpa)

10 Uhr: Wohnungsbrand im Weimarer Land

Das hätte gleich zu Jahresbeginn richtig schlimm ausgehen können. Ein älteres Paar und ein Hund entgingen in der Nacht von Montag auf Dienstag in Schmiedehausen nur knapp einer Katastrophe. In einem Zimmer ihres Einfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen.

8.50 Uhr: Gothaer Stiftung schließt mit Rückkäufen Sammlungslücken

Die fürstlichen Sammlungen von Schloss Friedenstein haben während des Zweiten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit schwere Verluste erlitten. Viele Kunstobjekte gingen verloren - einige davon sind zurückgekehrt.

6.45 Uhr: Thüringen legt Ziele für Windkraftausbau fest

In Thüringen sollen die Rahmenbedingungen für Windenergiegebiete geschaffen werden. Bis 2032 müssen laut Vorgaben des Bundes 2,2 Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen zur Verfügung stehen. Um so viel Fläche geht es konkret.

Montag, 8. Januar

18.55 Uhr: Thüringer Politik zeigt parteiübergreifendes Verständnis für Bauernprotest – Ramelow niedergebrüllt

Landwirte und Spediteure blockierten mit bis zu 4000 Fahrzeugen Autobahnen und Zufahrtsstraßen in Thüringen. Trotzdem gab es viel Unterstützung für die Demonstrationen. Ministerpräsident Ramelow wurde niedergebrüllt.

16.40 Uhr: Über 100 Temposünder gestellt

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 281 wurden zahlreiche Temposünder festgestellt. Auf der Ortsumfahrung Gorndorf wurden im Laufe des Tages mehr als 2900 Fahrzeug überprüft. Bei erlaubten 100 Stundenkilometern (80 km/h für Lkw) wurden laut Saalfelder Polizei über 100 Verstöße festgestellt. In 41 Fällen kam es zu Bußgeldverfahren, die übrigen Temposünder bewegten sich im Bereich eines Verwarngeldes. Die höchste gemessene Geschwindigkeit eines Pkw-Fahrers betrug 154 Stundenkilometer, in drei Fällen werden die Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen müssen. (red)

15 Uhr: GDL ruft zu mehrtägigem Bahnstreik auf - auch Thüringen betroffen

Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zu mehrtägigen Streiks aufgerufen. Von Mittwoch bis Freitag sollen sie die Arbeit niederlegen. Das hat auch Auswirkungen auf den Thüringer Regional- und Fernverkehr.

14.20 Uhr: Tausende bei Demo in Erfurt

Tausende haben in Erfurt die zentrale Kundgebung zu den Bauernprotesten in Thüringen besucht. Die Stimmung

war teils aufgeheizt. Mit etwa 900 Traktoren auf dem Erfurter Ring war im Vorfeld gerechnet worden. Tatsächlich stehen nach Schätzungen der Polizei 2000 schwere Maschinen auf und rund um die zentrale Verkehrsachse der Landeshauptstadt, weitere warten vor den Toren der Stadt. Der Ring ist dicht. © Funke Medien Thüringen | Casjen Carl Der Ring ist für den Bauernprotest komplett gesperrt worden. © Kai Mudra | Kai Mudra Allerdings versucht die Polizei die Straßenbahntrasse zwischen Hauptbahnhof und Anger freizuhalten, sodass die Bauern den Nahverkehr an dieser Stelle nicht blockieren können. © Kai Mudra | Kai Mudra Demonstranten mit Schildern und Transparenten auf dem Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Klaus Wagner, Thüringer Bauernpräsident, spricht bei der Demo am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Mario Voigt, CDU-Landesvorsitzender bei der Demo am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Demonstranten mit Schildern und Transparenten auf dem Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Traktoren stehen hintereinander während einer Blockade am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Ein Ampel hängt an einem Galegen mit dem Spruch „Die Ampel muss weg“. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Gummistiefel an einem Traktor während einer Blockade des Juri-Gagarin-Rings. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Demo am Erfurter Juri-Gagarin-Ring zum Auftakt einer Aktionswoche des Deutschen Bauernverbandes gegen Sparpläne der Bundesregierung. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Traktoren stehen hintereinander während einer Blockade am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Auftakt einer Aktionswoche des Deutschen Bauernverbandes gegen Sparpläne der Bundesregierung. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) diskutiert mit Demonstranten nach der Demo am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Susanna Karawanskij (Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft) nach der Demo am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Ein Plakat während der Demo am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Demonstranten mit Schildern und Transparenten auf dem Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Demonstranten mit Schildern und Transparenten auf dem Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Demonstranten mit Schildern und Transparenten auf dem Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Demonstranten mit Schildern und Transparenten auf dem Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Allerdings versucht die Polizei die Straßenbahntrasse zwischen Hauptbahnhof und Anger freizuhalten, sodass die Bauern den Nahverkehr an dieser Stelle nicht blockieren können. © Kai Mudra | Kai Mudra Allerdings versucht die Polizei die Straßenbahntrasse zwischen Hauptbahnhof und Anger freizuhalten, sodass die Bauern den Nahverkehr an dieser Stelle nicht blockieren können. © Kai Mudra | Kai Mudra Allerdings versucht die Polizei die Straßenbahntrasse zwischen Hauptbahnhof und Anger freizuhalten, sodass die Bauern den Nahverkehr an dieser Stelle nicht blockieren können. © Kai Mudra | Kai Mudra Allerdings versucht die Polizei die Straßenbahntrasse zwischen Hauptbahnhof und Anger freizuhalten, sodass die Bauern den Nahverkehr an dieser Stelle nicht blockieren können. © Kai Mudra | Kai Mudra Allerdings versucht die Polizei die Straßenbahntrasse zwischen Hauptbahnhof und Anger freizuhalten, sodass die Bauern den Nahverkehr an dieser Stelle nicht blockieren können. © Kai Mudra | Kai Mudra 1 / 38

13.45 Uhr: Ministerium will mehr und bessere Fahrradparkplätze in Thüringen

Wer in Thüringen mit dem Fahrrad zum Zug fährt, soll sein Rad nach Willen des Verkehrsministeriums künftig an mehr Orten sicher und überdacht abstellen können. Derzeit seien knapp 200 der 304 Bahnhöfe und Haltepunkte des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) mit Radparkplätzen ausgestattet, teilte das Ministerium am Montag in Erfurt mit. Rund jede Dritte davon sei überdacht. Die Anlagen entsprächen aber nur teilweise den zeitgemäßen Anforderungen. Es bestehe Nachholbedarf bei Anzahl und Qualität der Stellplätze. (dpa)

13 Uhr: Zwei Verletzte bei Bauerndemo im Eichsfeld

Bei einem Bauernprotest in Heiligenstadt im Eichsfeld sind zwei Männer verletzt worden. Ein Versammlungsteilnehmer sei durch einen Autofahrer angefahren und leicht verletzt worden. Der Demonstrant habe daraufhin wiederum den Fahrer angegriffen und leicht verletzt.

11.22 Uhr: Biathlon-Weltcup in Zahlen: 53.000 Fans essen 60.000 Bratwürste in Oberhof

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof sorgte trotz schlechten Wetters für viel Stimmung und gute Unterhaltung. Auch abseits der sportlichen Ergebnisse kamen dabei interessante Zahlen zusammen. Die Biathlon-Fans aßen nicht nur fleißig Bratwürste, sondern tranken auch ordentlich Bier. Das sind die Resultate des Biathlon-Weltcups abseits der Strecke.

10.50 Uhr: Unbekannte laden Mist vor Wahlkreisbüros in Suhl ab

Unbekannte haben vor den Wahlkreisbüros von Linke, Grüne, SPD und FDP in Suhl Mist abgeladen. „Wir sehen einen Zusammenhang mit den Bauernprotesten“, sagte die Polizeisprecherin Julia Kohl. Es handle sich um jeweils ein mal ein Meter umfassende Misthaufen, die direkt in den Eingangsbereichen platziert worden seien.

10.15 Uhr: Änderung im Krankenhausgesetz: Macht Thüringen den Weg frei für neue Klinikformen?

Eine Gesetzesänderung auf Landesebene greift Reformentscheidungen auf Bundesebene vor. Am Dienstag soll das Kabinett zustimmen. Was sagen Ärzte dazu und was heißt das für die Patienten?

9 Uhr: Gaskocher setzt Wohnung in Arnstadt in Brand - 80.000 Euro Schaden

Mit einem Campingkocher und angeschlossener Gasflasche wollte sich ein Mann in Arnstadt Essen zubereiten. Es kam zu einem Feuer. Die Gasflasche explodierte.

8.35 Uhr: Bauernproteste in Thüringen: Hier kommt es zu Verkehrsbehinderungen

Der große Protest der Bauern wird sich am Montag nicht nur auf Erfurt auswirken. Aktionen wurden in ganz Thüringen angekündigt. Die aktuellen Entwicklungen im Liveticker und wo es überall zu Verkehrsbehinderungen kommt.

Sonntag, 7. Januar

19.14 Uhr: So viele Flüchtlinge kamen im letzten Jahr nach Thüringen

Die Zahl der Migranten, die nicht aus der Ukraine kamen, ist im letzten Jahr in Thüringen gestiegen. Die Suche nach einem neuen großen Flüchtlingsheim soll noch in diesem Monat beendet sein. Das sind die Zahlen und Hintergründe.

16.40 Uhr: Maier nach Aufrufen zum Bauernprotest: Schutz von Parteibüros erhöhen

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat wegen der angekündigten Bauernproteste am Montag verstärkten Schutz von Büros der Ampel-Parteien im Freistaat angekündigt. Hintergrund sind Aufrufe aus der rechten Szene, die geplanten Proteste der Landwirte am Montag für eigene Zwecke zu nutzen. «In rechten Netzwerken werden die Adressen von Büros der Ampelparteien geteilt und Bauern angestachelt, dort „tätig“ zu werden», schrieb Maier am Sonntag auf der Plattform X (vormals Twitter). Die Polizei Thüringen werde den Schutz der Büros erhöhen. (dpa)

15 Uhr: Situation beim Hochwasser in Thüringen entspannt sich weiter

Die Hochwasserlage in Thüringen hat sich weitgehend beruhigt. Nur noch wenige Pegelstände an Thüringens Flüssen lagen einer Übersicht des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) zufolge am Sonntag über dem Meldebeginn. Diese erreichten somit eine Vorwarnstufe für ein mögliches sich anbahnendes Hochwasser. Am Pegel Oldisleben an der Unstrut im Norden Thüringens und im Süden am Pegel Meiningen an der Werra zeichnete sich am Sonntagmittag noch keine fallende Tendenz bei den Wasserständen ab, aber Anstiege sind den Angaben zufolge auch nicht absehbar .Das TLUBN ging mit Blick auf das erwartete niederschlagsarme Wetter zuletzt insgesamt nicht von einem neuerlichen anhaltenden Anstieg der Wasserstände in den nächsten Tagen aus. (dpa)

14.05 Uhr: Thüringer FDP distanziert sich von Lindners Aussage zum Bauernprotest

Die Thüringer Liberalen schwören sich beim Dreikönigstreffen in Heiligenstadt auf das Wahljahr ein. Für die Aussagen ihres Bundesvorsitzenden hat man wenig Verständnis.

13.20 Uhr: Erneut wurden Scheiben von vier Bussen in Pößneck zerstört

Erneut wurden vier Omnibusse des regionalen Busunternehmens Kombus in der Nacht zum Sonntag durch bislang unbekannte Täter angegriffen. Auf dem Betriebsgelände in der Pößnecker Naßäckerstraße wurden insgesamt 30 Scheiben zerstört und ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro verursacht.

12.20 Uhr: Auch Lkw-Fahrer kündigen Protestfahrt in Thüringen an

Die massiven Bauernprotestezum Wochenbeginn in Thüringen bilden nur den Auftakt für weitere Aktionen. Denn am Donnerstag wollen 50 Unternehmen des Verkehrs- und Logistikgewerbes mit 120 Lkw bei einer Fahrt von Erfurt über Weimar nach Jena ihrem Unmut gegen die Mauterhöhung noch einmal deutlich Nachdruck verleihen.

10 Uhr: Tierschutzgesetz - 2023 mehr als 280 Straftaten erfasst

Manche kümmern sich einfach nicht um ihre Hunde und Katzen, andere greifen gezielt Pferde an: 281 Straftaten nach dem Tierschutzgesetz hat das Landeskriminalamt im vergangenen Jahr bis Mitte November 2023 erfasst. Es gibt besondere Deliktschwerpunkte.

9 Uhr: Wolken und niedrige Temperaturen am Sonntag in Thüringen

Wolken bestimmen am Sonntag das Wetter in Thüringen. Zu Tagesbeginn fällt im Norden des Thüringer Waldes noch leicht Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Es wird kalt bei Höchsttemperaturen zwischen minus zwei und null Grad, im Werratal bis plus ein und im Bergland minus fünf bis minus zwei Grad.

Samstag, 6. Januar

17.38 Uhr: European League: Thüringer HC feiert Auftaktsieg in Zagreb

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC sind ihrer Favoritenrolle zum Auftakt der Gruppenphase in der European League gerecht geworden. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Samstagnachmittag vor 500 Zuschauern beim kroatischen Meister Lokomotiva Zagreb trotz einer holprigen ersten Halbzeit sicher mit 28:21 (13:13) durch. Mit jeweils sieben Toren avancierten Johanna Reichert und Kathrin Pichlmeier zu den besten Werferinnen des THC. (dpa)

16.46 Uhr: Bildungsministerium: Fehlen wegen Bauernprotest nicht als Schwänzen werten

Sollten einzelne Schülerinnen und Schüler aufgrund der wegen der Protestaktionen erwarteten Verkehrseinschränkungen am Montag nicht zum Unterricht erscheinen, soll das nicht als Schwänzen gewertet werden. Das teilte das Bildungsministerium mit. Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sollten sich über die lokale Lage informieren und gegebenenfalls auch Hinweise der Schulleitungen beachten.

16.20 Uhr: Landrätin zu Hochwasser: Entspannung, aber noch keine Entwarnung

Im vom Hochwasser bedrohten Mönchpfiffel-Nikolausrieth im Kyffhäuserkreis hat sich eine Stabilisierung der Situation abgezeichnet. „Ich bin sehr dankbar, dass sich die Lage entspannt hat“, teilte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) am Samstag mit. Eine Entwarnung könne aber noch nicht gegeben werden. Die Pegelstände werden zunächst durch die weitere Abgabe von Wasser aus dem Stausee Kelbra stabil hoch sein. „Daher beurteilen wir die Lage täglich neu und werden trotz dieser Stabilisierung weitere Schutzmaßnahmen vorbereiten, damit wir kurzfristig auf eine Verschärfung der Hochwasserlage reagieren und die Bürgerinnen und Bürger schützen können“, so Hochwind-Schneider. (dpa)

15.30 Uhr: Wasser in Talsperre Kelbra wird zur Entlastung weiter abgelassen

Zur Entlastung soll das Wasser in der Talsperre Kelbra weiterhin abgelassen werden. Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale seien die Zuflüsse zur Talsperre weiterhin rückläufig. Auch die Pegelstände der Thyra, die aus Richtung Harz nahe der Talsperre in die Helme fließt, fielen langsam. Nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises sind die Pegelstände der Helme durch das kontrollierte Ablassen der Talsperre derzeit gleichbleibend hoch. (dpa)

12 Uhr: Polizei legt Betrügerpärchen aus Erfurt das Handwerk

Aufgrund eines Zeugenhinweises gelang es der Polizei in Erfurt den Betrug einer 21-jährigen Tatverdächtigen sowie ihres 24-jährigen Begleiters aufzudecken. Die beiden sollen im Internet mit gefälschten Elektronikartikeln gehandelt. Wie die Polizei auf die Spur der beiden kam.

10.30 Uhr: Solidarisierung mit Landwirten: AfD sieht keinen Widerspruch zum eigenen Programm

Die AfD solidarisiert sich mit den Bauern. Im Grundsatzprogramm der AfD wird die Streichung von Subventionen gefordert. Ein Widerspruch?

9 Uhr: Thüringen steckt 90,7 Millionen Euro in Forschungsprojekte

Ein kontaktloses Aufnahmesystem für Fingerabdrücke, Forschung zu Pilzinfektionen oder Recyclingmethoden für die Textilwirtschaft: Die Landesregierung hat 2023 insgesamt 90,7 Millionen Euro in solche und viele weitere Thüringer Forschungsprojekte gesteckt. Insgesamt seien 147 Projekte von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen bezuschusst worden, teilte das Wissenschaftsministerium in Erfurt mit. Der Großteil des Geldes stammte demnach von der Europäischen Union, das Land steuerte rund 20 Millionen Euro bei. (dpa)

Freitag, 5. Januar

20 Uhr: Was Sahra Wagenknecht in Thüringen vorhat – oder auch nicht

Am Montag ist es so weit. Der Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht“, kurz BSW, wird sich in eine Partei umwandeln. Am Mittag will die Namensgeberin und frühere Linke-Bundestagsfraktionschefin in Berlin vor der Bundespressekonferenz den Schritt verkünden. Lokale Initiativen bereiten die Gründung einer Landespartei vor.

16.20 Uhr: Ex-Abgeordnete: Wagenknecht-Partei bis Ende März in Thüringen

Zur Landtagswahl im September soll die Partei von Sahra Wagenknecht in Thüringen antreten. Die Gründung der Bundespartei ist für Montag geplant. Die Linke-Landesspitze reagiert gelassen.

15.30 Uhr: Temperaturen bis -15 Grad möglich: Winter kommt zurück nach Thüringen

Über die Feiertage bescherte das Wetter Thüringen fast frühlingshafte Temperaturen und vor allem viel Regen, was zu zahlreichen Überflutungen führte. Über das Wochenende kommt der Winter jedoch mit Schnee und eisigen Temperaturen zurück. Laut dem Deutschen Wetterdienst wird es nächste Woche richtig kalt.

13.32 Uhr: Preise im Wohnungsneubau 2023 um 11 Prozent gestiegen

Wohnungsbauunternehmen und private Bauherren in Thüringen haben im vergangenen Jahr erneut einen Anstieg der Baupreise im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen müssen. Im Wohnungsneubau erhöhten sich die Preise inklusive Umsatzsteuer im Vergleich zu 2022 im Jahresdurchschnitt um 11,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Bei der Instandhaltung von Wohnhäusern wurde im gleichen Zeitraum ein Preisanstieg um 14,1 Prozent verzeichnet. Gründe für die Entwicklung seien nach Angaben der Betriebe hauptsächlich gestiegene Materialpreise und die geänderte Marktlage. (dpa)

12.45 Uhr: Bauern halten an Großprotest für Montag fest – 900 Traktoren erwartet

Ausgerechnet zum Schulstart nach den Ferien müssen sich die Menschen auch in Thüringen am Montag auf Verkehrseinschränkungen vor allem in und rund um Erfurt einrichten. Hintergrund sind Bauernproteste. Wo überall mit Behinderungen zu rechnen ist.

12 Uhr: Gesundheitsstudie: Nach dem Krebs zurück ins Leben?

Die Diagnose Krebs kann alles verändern. Eine Online-Befragung der Uni Halle untersucht Schwierigkeiten bei der Reintegration nach der Erkrankung. Teilnehmer in Thüringen gesucht

11.10 Uhr: Wasserstände an Thüringer Flüssen gehen langsam zurück

In Thüringen liegen die Wasserstände an den Flusspegeln nach Behördenangaben weiter auf deutlich erhöhtem Niveau. Entspannung ist aber allmählich in Sicht, wie das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) am Freitag einschätzte. Mit Ausnahme der unteren Werra stagnierten die Pegelstände oder gingen zurück, teilte die Behörde mit. Dies gehe allerdings nur zögerlich vor sich.

10.48 Uhr: Grippewelle nimmt Fahrt auf

Seit Ende vergangenen Jahres nimmt die Grippewelle in Thüringen offenbar Fahrt auf. In den letzten Wochen sei die Zahl der an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten Influenzafälle sprunghaft gestiegen, meldet die Techniker Krankenkasse am Freitag.

10 Uhr: Nach Fund von Kinderleiche: Mehrere Anklagen erhoben

Im Fall der im Januar 2023 gefundenen Kinderleiche in einem Garten in Bad Blankenburg hat die Staatsanwaltschaft in Gera jetzt Details zu den Anklagen herausgegeben.

8.10 Uhr: Mutter aus Gotha steht vor dem Ruin: „Ich packe das einfach nicht mehr“

Mit Ende 20 noch mal studieren, kann ja nicht so schwer sein. Das dachte sich auch eine Mutter aus Gotha. Doch sie stößt auf viele Hürden.

7 Uhr: Rollerfahrer bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Erfurt wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt. Ein Transporter kollidierte an einer Einmündung mit dem Roller. Der Rollerfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen.

6.20 Uhr: Jenaer Forscher wollen Extremwetter-Auswirkungen mit KI vorhersagen

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) wollen Jenaer Forscher die Auswirkungen von Klimaextremen besser vorhersagbar machen. Damit könnten den Wissenschaftlern zufolge künftig etwa Hilfseinsätze nach Fluten oder Trockenheiten früher geplant und die lokale Bevölkerung besser gewarnt werden. Schon heute gebe es Modelle, aus denen sich viele Informationen ableiten ließen. (dpa)

6 Uhr: Streit um Waldgesetz: FDP droht Landtagspräsidentin mit Klage

Der Streit ums Thüringer Waldgesetz geht in die nächste Runde. Jetzt sieht sich Landtagspräsidentin Birgit Pommer Vorwürfen ausgesetzt.

Donnerstag, 4. Januar

19.30 Uhr: Erfurter WBG legt alle Wohnungsbauvorhaben auf Eis

Die Erfurter Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) „Einheit“ hat ihre sämtlichen Wohnungsbauvorhaben auf Eis gelegt. Vorstands-Chef Christian Büttner und Vorstand Christian Gottschalk begründen die Maßnahme mit den extrem gestiegenen Kosten, die teils auf die Preisentwicklung im Bau zurückzuführen seien, teils aber auch auf die immer höheren Anforderungen durch Bund und Stadt.

17.55 Uhr: Flüchtlinge protestieren in Hermsdorf und lösen Feuerwehreinsatz aus

Die Lage in der Erstaufnahmeeinrichtung in Hermsdorf bleibt angespannt. Am Donnerstag gab es erneut einen Feuerwehreinsatz.

16.46 Uhr: Bares Geld für freiwillige Ausreise von Asylbewerbern aus Thüringen

Bund und Länder fördern die Rückkehr von Asylbewerbern finanziell - und das auch noch nach der Ankunft im Zielland. Was Thüringer Ausländerbehörden daran bemängeln.

14.37 Uhr: Wenn Bedürftige keine Hilfe mehr finden – droht in Thüringen die Triage in der Pflege?

Der aktuelle Barmer-Pflegereport konstatiert einen dramatischen Anstieg bei Pflegefällen in Thüringen und warnt vor ernsthaften Versorgungslücken.

13.57 Uhr: Entflohener Gefangener aus Justizvollzugsanstalt in Südthüringen gefasst

Seit Donnerstagmorgen hat die Polizei nach einem 26-jährigen Häftling gesucht, der aus der Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld in Südthüringen geflohen ist. Dabei konzentrierten sich die Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Suhl, die von der Thüringer Bereitschaftspolizei unterstützt werden, zunächst auf den Raum Meiningen und das Umfeld. Auch Spürhunde kamen zum Einsatz. Zielfahnder des Landeskriminalamtes hätten schließlich bei der Suche nach dem Mann unterstützt. In den Mittagsstunden konnte er 100 Kilometer entfernt festgenommen werden.

12.35 Uhr: Regen lässt Pegelstände im Thüringer Wald steigen

Die Wasserstände der Flüsse im Thüringer Wald sind mit weiterem Regen in der Nacht zum Donnerstag gestiegen. Betroffen seien vor allem die Gebiete der oberen Werra, der Ilm und der oberen Saale, teilte das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) in Jena am Donnerstag mit.

11.48 Uhr: Thüringer Waldgesetz verzögert sich wegen rechtlicher Bedenken

Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Pommer will mit der Verkündung des von CDU, AfD und FDP beschlossenen Waldgesetzes warten, bis rechtliche Bedenken geklärt sind. Darüber habe sie die Fraktionen, die parlamentarische Gruppe und die fraktionslosen Abgeordneten informiert, teilte der Landtag am Donnerstag mit.

10.50 Uhr: Wasserstand in Helme wieder gestiegen – Deichöffnung wird vergrößert

Die Deichöffnung in der Helme an der Landesgrenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt zur Ableitung des Hochwassers wird vergrößert. Die Baggerarbeiten dazu seien im Gange, teilte ein Sprecher des Landratsamtes Kyffhäuserkreis am Donnerstag mit.

8.51 Uhr: 100 Thüringer Schulen sollen vom Startchancen-Programm profitieren

In Thüringen sollen 100 Schulen vom Startchancen-Programm des Bundes profitieren und können damit auf besondere Förderungen hoffen. Die Schulen werden vor allem nach sozialen Kriterien ausgewählt, sagte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) in Erfurt. Auch der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund spielt eine Rolle.

8.22 Uhr: Lkw-Kollision auf A4 bei Gotha: 200 Liter Diesel ausgelaufen

Nach einem Unfall auf der A4 bei Gotha kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Laut Angaben der Autobahnpolizei sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Lkw zusammengestoßen. Der Unfall habe sich zwischen den Anschlussstellen Gotha und Wandersleben in Fahrtrichtung Dresden ereignet.

7.26 Uhr: Henning Bürger übernimmt Traineramt beim FC Carl Zeiss Jena

Wenn am heutigen Donnerstag der FC Carl Zeiss Jena in die Rückrundenvorbereitung auf die Regionalliga startet, wird Henning Bürger als neuer Cheftrainer die Trainingseinheit leiten. Wie der Verein mitteilt, ist die Zusammenarbeit bis Sommer 2025 geplant. Assistieren wird ihm übergangsweise Munier Raychouni, der weiterhin als Trainer für die U-19 des Vereins verantwortlich sein wird.

6.32 Uhr: Thüringer HC siegt überzeugend im Spitzenspiel

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Das Team von Trainer Herbert Müller gewann am Mittwochabend das Spitzenspiel bei der HSG Blomberg-Lippe souverän mit 30:24 (14:12). Vor 1132 Zuschauern zeichnete sich Johanna Reichert mit elf Treffern als beste Werferin aus. Durch den siebten Sieg nacheinander festigte der THC mit 18:4 Punkten Platz zwei, Blomberg (16:6) rutschte auf Rang vier ab. (dpa)

6 Uhr: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in Erfurt – dann setzt sich betrunkene Beifahrerin ans Steuer

Die Polizei untersagte beiden die Weiterfahrt, dennoch setzte sich auch die alkoholisierte Beifahrerin ans Steuer. Das blieb nicht unbemerkt.

Mittwoch, 3. Januar

17.42 Uhr: Thüringen erhält erste Akutpraxis und reaktiviert pensionierte Mediziner - so soll es funktionieren

In Gera nimmt die erste Akutpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen ihre Arbeit auf. Dabei wird auch auf pensionierte Mediziner gesetzt. Was hinter der neuen Versorgungsform steckt.

14.49 Uhr: Nach Regiomed-Insolvenz: Land erneuert Forderung nach mehr Geld vom Bund

Nach dem Insolvenzantrag der Regiomed-Kliniken setzt das Thüringer Gesundheitsministerium weiter auf eine Sanierung der Häuser. Nachdem die Übertragung der Klinikkette an die Landkreise gescheitert ist, glaubt die Politik dennoch an einen Erhalt der Standorte.

13.46 Uhr: Von Wasunger Karneval bis Heike Drechsler: Diese Thüringer Jubiläen werden im neuen Jahr gefeiert

Das Jahr 2024 hat aus Thüringer Sicht einige Höhepunkte zu bieten. Wir haben wichtige Geburts-, Todes- und Jahrestage zusammengestellt. Hier erfahren Sie mehr.

13.04 Uhr: Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen in Thüringen

Vor ergiebigem Dauerregen in Thüringen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch gewarnt. Demnach kann es zu Hochwasser in Bächen und kleineren Flüssen kommen. Zudem sind überflutete Straßen möglich.

12.38 Uhr: Steigende Arbeitslosenquote, aber mehr als 15.000 freie Stellen in Thüringen

Der Dezember 2023 hat die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ansteigen lassen, es sind aber auch Tausende freie Stellen gemeldet. Die aktuellen Zahlen im Überblick.

11.18 Uhr: Gutes Zuckerrübenjahr 2023 für Thüringer Landwirte

Thüringens Landwirte haben im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Zuckerrübenernte eingefahren. Insgesamt ernteten sie 939.700 Tonnen Zuckerrüben, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Das waren rund 149.000 Tonnen oder 19 Prozent mehr als im Jahr 2022. Der Ertrag je Hektar Anbaufläche lag um 15 Prozent über dem Ergebnis von 2022 und 9 Prozent über dem Mittel der zurückliegenden fünf Jahre. Pro Hektar wurden 73 Tonnen geerntet. In Thüringen wurden die Zuckerlieferanten 2023 knapp 13.000 Hektar Fläche angebaut, was einen Zuwachs um 400 Hektar oder 4 Prozent bedeutete. (dpa)

11.11 Uhr: Biathlon-Sprint in Oberhof startet einen Tag später

Dauerregen, Sturm und deutliche Plusgrade machen eine Verschiebung des Auftaktrennens beim Biathlon-Weltcup im thüringischen Oberhof notwendig. Der Sprint der Männer über zehn Kilometer findet deswegen erst am Freitag um 11.20 Uhr statt.

10.28 Uhr: Pegelstände in Thüringen wieder gestiegen

Nach Regenfällen sind die Pegelstände an Thüringer Flüssen in der Nacht zum Mittwoch wieder gestiegen. Der Anstieg sei allerdings etwas niedriger ausgefallen als erwartet, teilte das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) in Jena am Mittwoch mit. 14 Pegel unter anderem an Werra, Saale, Bere und Zorge hatten demnach die Vorwarnstufe (Meldebeginn) überschritten. Die erste Meldestufe galt für den Werra-Pegel in Ebenhards und den Unstrut-Pegel in Oldisleben. (dpa)

8.08 Uhr: Nachfolge für Landesdatenschützer Lutz Hasse nicht geklärt

Im Februar endet die Amtszeit des Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten Lutz Hasse. Für seine Nachfolge gibt es Kandidaten. Noch ist aber unklar, ob einer von ihnen mit einer Mehrheit im Parlament rechnen kann.

7.35 Uhr: Ostbeauftragter: AfD-Verbot würde zu größerer Solidarisierung führen

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), hat sich gegen ein Verbotsverfahren gegen die AfD ausgesprochen. Ein Parteiverbot ist sehr schwer durchzusetzen. Die juristischen Erfolgschancen betrachte er als gering. Entscheidend sei aber die politische Dimension: Wenn eine Partei verboten wird, führt das zu einer noch größeren Solidarisierung.

7.19 Uhr: Sturmböen in Thüringen - Dauerregen im Thüringer Wald und Südharz

Auf windiges Wetter mit Sturmböen müssen sich die Menschen in Thüringen am Mittwoch einstellen. Bei vielen Wolken und Regenschauern klettern die Temperaturen auf bis zu zwölf, im Bergland auf bis zu zehn Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst am Morgen mit. Im Thüringer Wald und im Südharz gibt es Dauerregen. In den Kammlagen ist mit schweren Sturmböen zu rechnen.

Die Nacht zum Donnerstag ist stark bewölkt mit Regenschauern bei bis zu sieben Grad, im oberen Bergland bis zu zwei Grad. Im Thüringer Wald und Harz regnet es länger. Es weht ein frischer bis stark böiger Wind. In den Kammlagen gibt es Sturmböen. Der Donnerstag bleibt stark bewölkt mit schauerartigem Regen bei bis zu neun, im Bergland bis zu sieben Grad. Im Südharz sinkt die Schneefallgrenze auf 600 Meter. Insbesondere im Bergland bleibt es stürmisch. (dpa)

6.32 Uhr: Ramelow und Voigt plädieren für gesellschaftliches Pflichtjahr

Thüringens Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow bekräftigt eine frühere Forderung. Aus Sicht des CDU-Landeschefs Mario Voigt war die Abschaffung der Wehrpflicht falsch. Die Wehrpflicht war 2011 unter dem damaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) ausgesetzt worden.

Dienstag, 2. Januar

20 Uhr: Pegelstand der Helme aktuell unverändert: Wasserabfluss aus Stausee Kelbra könnte erhöht werden

Die Lage in Mönchpfiffel-Nikolausrieth und umliegenden Gemeinden im Kyffhäuserkreis ist am Dienstag unverändert. Nachdem der Helme-Pegel über den Jahreswechsel um rund 16 Zentimeter gesunken war, ist dieser seit Montagnachmittag auf gleichbleibenden Niveau. Aktuell bereite man sich auf für die kommenden Tage angesagten Niederschläge und eine eventuell daraus folgende Erhöhung des Wasserabflusses aus dem Stausee Kelbra vor.

16.22 Uhr: Ruhige Silvesternacht in Thüringen und Einsatz in Connewitz für Polizei aus dem Freistaat

Im Vergleich zu den Vorjahren verlief die Silvesternacht in Thüringen für die Polizei eher ruhig. Ganz anders erlebten Beamte aus dem Freistaat den Jahreswechsel in Leipzig-Connewitz.

15.51 Uhr: Kemmerich: FDP-Mitgliedervotum „saftiger Misstrauensbeweis“ für Lindner

Ein Ausstieg aus der Ampel ist laut dem Thüringer FDP-Landeschef Thomas Kemmerich „kein Tabu“ mehr. Es gehe auch um die Landtagswahlen in Ostdeutschland.

15 Uhr: Thüringen hat Vorsitz der Agrarministerkonferenz

Thüringen hat mit dem Jahreswechsel den Vorsitz der Agrarministerkonferenz übernommen. Der Freistaat übernehme damit „besondere Verantwortung in der deutschen Agrarpolitik“, sagte Thüringens Agrarministerin Susanna Karawanskij laut einer Mitteilung vom Dienstag. „Die wichtigste Aufgabe der Politik muss es in diesem Jahr sein, das Vertrauen der Landwirtinnen und Landwirte zurückzugewinnen“, so die Linke-Politikerin mit Blick auf die aktuellen Proteste der Bauern. Diese seien nachvollziehbar. (dpa)

13.33 Uhr: Regiomed-Kliniken stellen Insolvenzantrag

Die Klinikverbund Regiomed mit Häusern in Oberfranken und Thüringen hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Dieser sei am Dienstag an das Amtsgericht Nürnberg gerichtet worden, teilte ein Sprecher in Coburg mit.

12.33 Uhr: 60-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Nordhausen

In Nordhausen ist nach einem Wohnhausbrand ein toter 60 Jahre alter Mann gefunden worden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

11.57 Uhr: Biathlon-Weltcup in Oberhof: Wettkampf-Programm nicht in Gefahr

Die Wettkämpfe beim Biathlon-Weltcup in Oberhof können wie geplant stattfinden. Die Organisatoren reagieren allerdings auf den erwarteten Niederschlag mit diesen Anpassungen.

10.58 Uhr: Nach Niederschlägen steigen Pegelstände an der Werra wieder an

Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) in Jena ist im Tagesverlauf und vor allem in der Nacht zum Mittwoch damit zu rechnen, dass einige Pegel in Thüringen wieder den Meldebeginn erreichen. Vereinzelt sei auch ein Anstieg in den Bereich der Meldestufen zu erwarten, hieß es vom Landesamt.

7.54 Uhr: Thüringer Wirtschaftsminister mit verhaltener Konjunkturerwartung 2024

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee erwartet angesichts von Konjunkturrisiken nur eine verhaltene Wirtschaftsentwicklung 2024. Auch im neuen Jahr bleibe die Wirtschaft in schwierigem Fahrwasser, sagte der SPD-Politiker auf dpa-Anfrage in Erfurt. Die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute schwankten zwischen minus 0,5 und plus 0,9 Prozent. Für Thüringen rechne ich für 2024 ebenfalls nur mit einem leichten Zuwachs knapp über der Null.

7.46 Uhr: Promovierende haben gute Jobchancen in Thüringen

Viele Nachwuchswissenschaftler verwerfen im Laufe einer Promotion einer Expertin zufolge das Karriereziel Wissenschaft. Nur für etwa die Hälfte der Doktorandinnen und Doktoranden käme von vornherein eine Laufbahn an einer Universität überhaupt infrage, sagte die Leiterin der Graduierten-Akademie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Gunda Huskobla. Davon landeten am Ende nur 15 Prozent in der Forschung, der Rest verlasse die Uni.

6.18 Uhr: Bahnstrecke wegen Hochwasser gesperrt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Dauerregen in den kommenden Tagen vor allem im Thüringer Wald und im Südharz. Am Dienstag musste die Bahnstrecke zwischen Sangerhausen und Artern gesperrt werden.

Montag, 1. Januar

19.53 Uhr: Neuer Dauerregen wird Saale und Nebenflüsse rasch anschwellen lassen

Meteorologen erwarten im Südweststau von Thüringer Wald und Thüringer Schiefergebirge bis zu 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Dadurch werden die Pegel in der Saale und deren Nebenflüssen ansteigen.

19.02 Uhr: Mehr Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte in Thüringen

Eine Aussage, wonach etwa das Pflichtbewusstsein der Beamtinnen und Beamten der Thüringer Polizei nachgelassen hätte, lässt sich aus der Statistik jedoch nicht ableiten.“ Mit dem Satz endet die von Innenminister Georg Maier (SPD) gezeichnete Antwort aus dem Innenministerium auf eine Anfrage des CDU-Innenpolitikers Raymond Walk, aus der hervorgeht, dass die Zahl der gegen Polizistinnen und Polizisten im Freistaat eingeleiteten Disziplinarverfahren seit 2019 deutlich angestiegen ist.

16.03 Uhr: Zeiss präsentiert neue Technologie in Las Vegas

Der Technologiekonzern Carl Zeiss präsentiert ab dem 9. Januar auf der CES, der nach Veranstalterangaben größten Elektronik-Messe der Welt, in Las Vegas (USA) seine „Multifunctional Smart Glass“-Technologie. Sie erlaubt die optische Aktivierung transparenter Medien und kombiniert vier Grundfunktionen – Projektion, Detektion, Beleuchtung und Filterung.

15.25 Uhr: Dauerregen erwartet - Hochwasserlage könnte sich verschärfen

Dauerregen wird in den kommenden Tagen erwartet. Damit könnte sich die Hochwassergefahr, die sich am Neujahrstag in Thüringen etwas abgeschwächt hatte, erneut verstärken. Es bestehe Hochwassergefahr an Bächen und kleineren Flüssen sowie die Gefahr von Überflutungen von Straßen und Erdrutschen. Laut Landesamt könnten im Südharz und Thüringer Wald innerhalb von 48 Stunden 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, in Staulagen bis zu 80 Liter. Oberhalb von 600 Metern sei Schneefall möglich.

14.50 Uhr: Neuer Direktor für Jenaer Leibniz-Institut

Das Leibniz-Institut zur Erforschung des Alterns hat einen neuen wissenschaftlichen Direktor. Die Stelle habe am Montag der 46 Jahre alte Professor Dario Riccardo Valenzano übernommen, teilte das Institut in Jena mit. Er vertrete als Direktor die Interessen der Wissenschaft und werde die Forschung vorantreiben. Valenzano gelte auch international als anerkannter Experte in der Alternsforschung. Sechs Jahre lang hatte Alfred Nordheim (72) das Institut geleitet. Er werde seinem Amtsnachfolger und dem Institut noch unterstützend zur Seite stehen. (dpa)

14 Uhr: Hochwasserlage an der Helme etwas entspannter

Der Pegel der Helme in dem von Hochwasser bedrohten Ort Mönchpfiffel-Nikolausrieth ist in der Nacht zum Montag um weitere sechs Zentimeter gesunken, informierte Heinz-Ulrich Thiele, Pressesprecher des Landratsamtes des Kyffhäuserkreises.

13.10 Uhr: Neue Bauern-Proteste gegen Sparmaßnahmen

Erfurt ist am 8. Januar Schauplatz einer großen Aktion. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow stellt sich hinter die Landwirte.

12.40 Uhr: Auf Wunsch Männer kastriert: Landgericht Erfurt befasst sich mit ungewöhnlichem Verbrechen

Mit einem ungewöhnlichen Verbrechen muss sich die 10. Strafkammer des Landgerichts Erfurts von diesem Mittwoch an befassen: Angeklagt ist ein heute 74 Jahre alter Mann aus Sömmerda, der in Internetforen Kastrationen und andere Eingriffe im Intimbereich bei Männern angeboten haben soll, ohne jemals eine medizinische Ausbildung absolviert zu haben. Der Angeklagte soll im Wohnzimmer seiner Wohnung bei verschiedenen Männern acht operative Eingriffe durchgeführt haben.

12.14 Uhr: „Weltoffenes Thüringen“ - Bündnis aus Wirtschaft, Kultur und anderen

Mit Blick auf die Landtagswahl 2024 haben sich mehrere Thüringer Einrichtungen, Unternehmen und andere zur Initiative „Weltoffenes Thüringen“ zusammengeschlossen. „Wir treten ein für ein weltoffenes und vielfältiges Thüringen“, heißt es auf der Website des Bündnisses. „Wir möchten ein Land, in dem Menschen in ihrer Verschiedenheit akzeptiert und willkommen sind.“ Vorurteile, Ausgrenzung und Hass hätten in einem weltoffenen und vielfältigen Thüringen keinen Platz. (dpa)

11.45 Uhr: Das sind die Neujahrsbabys in Erfurt

Am Neujahrstag 2024 hatten die eineiigen Zwillinge Jano und Arian ihre Näschen vorn: Wie das Helios-Klinikum mitteilt, erblickte Jano um 3.42 Uhr als erstes Baby 2024 das Licht der Welt, dicht gefolgt von seinem Bruder Arian um 3.44 Uhr. Die beiden Jungs stehen damit ganz oben im Geburtenbuch. Die Zwillinge kamen auf natürlichem Weg auf die Welt.

11 Uhr: Person bei Brand in Erfurt verletzt

In Erfurt brannte es in der Neujahrsnacht in einem Einfamilienhaus. Dabei wurde eine Person verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

10.30 Uhr: Kind durch Böller in Greiz verletzt

Mehrere Menschen sind in Greiz in der Neujahrsnacht verletzt worden, darunter ist auch ein elfjähriges Kind. Wie die Polizei mitteilt, hatten gegen 0.30 Uhr in der August-Bebel-Straße ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger, beide polizeibekannt, Raketen und Böller in eine Personengruppe geworfen. Vier Menschen wurden verletzt.

9 Uhr: Ramelow: Thüringen braucht Dialog statt Feindbilder

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Thüringer aufgerufen, sich mit ihrer Meinung an der Lösung von Problemen zu beteiligen. „Wir leben in einer Gesellschaft, in der es möglich ist, über alles zu reden und sich einzubringen. Das ist sehr viel mehr, als Denkzettel zu verteilen“, sagte Ramelow nach Angaben der Staatskanzlei in seiner Neujahrsansprache.

8.30 Uhr: Bilanz der Polizei zur Silvesternacht

In Arnstadt wurde ein 16-Jähriger durch einen Böller verletzt. Auch einen betrunkenen Geisterfahrer mussten Polizisten auf der A4 stoppen. Zudem kam es zu Bränden. Die Bilanz zur Silvesternacht in Thüringen.

