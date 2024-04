Flensburg/Erfurt . Nicht erst in der Corona-Pandemie haben viele Menschen die Vorzüge des mobilen Reisens entdeckt. Auch in Thüringen steigt die Zahl der zugelassenen Wohnmobile.

In Thüringen ist die Zahl der Wohnmobile deutlich angestiegen. Zu Beginn dieses Jahres waren im Freistaat rund 16.000 der rollenden Ferienunterkünfte zugelassen, wie aus Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg hervorgeht. Sieben Jahre zuvor waren es noch 6300. Damit hat sich der Bestand mehr als verdoppelt. Bezogen auf 1000 Einwohner waren zu Jahresbeginn nach Angaben der Behörde in Thüringen im Schnitt 7,5 Wohnmobile zugelassen. Der Freistaat liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt von 10,8 Fahrzeugen je 1000 Einwohner.

Region mit der höchsten Dichte:

Die Thüringer Region mit der höchsten Dichte an Wohnmobilen ist nach den Zahlen des Bundesamtes der Wartburgkreis. Hier kommen 9,7 Wohnmobile auf 1000 Einwohner. Auf den nächsten Plätzen folgen das Weimarer Land und der Kreis Gotha mit 8,7 beziehungsweise 8,5 Zulassungen. Die wenigsten Wohnmobile bezogen auf die Einwohnerzahl gibt es im Landkreis Sonneberg mit 5,4 Fahrzeugen je 1000 Einwohner. Zu den Schlusslichtern gehören auch das Altenburger Land und die Stadt Gera mit je 5,9 Zulassungen pro 1000 Einwohner.

Bundesweit waren in Deutschland zu Jahresbeginn knapp 908.000 Wohnmobile zugelassen, was einem Anstieg um rund 70.000 Fahrzeuge beziehungsweise gut 8 Prozent des Bestandes binnen eines Jahres entspricht.

Der Trend zum Urlaub mit Wohnmobilen hält seit Jahren an, was auch die Veranstalter der jährlich Ende Oktober in Erfurt veranstalteten Messe „Reise und Caravan“ regelmäßig bestätigen. In Thüringen waren zuletzt neue Reisemobilstellplätze unter anderem in Erfurt entstanden.

