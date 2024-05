Nordhausen. Bei einem Messerangriff in Nordhausen ist ein 34-Jähriger schwer verletzt worden. Zuvor waren mehrere Männer aneinander geraten. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Streit in Nordhausen ist ein 34 Jahre alter Mann am Sonntagabend mit einem Messer schwer verletzt worden. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ersten Ermittlungen zufolge war es kurz vor 22.30 Uhr im Bereich der Bochumer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in die mehrere Männer verwickelt waren. Die Hintergründe waren auch am Montagvormittag nach Angaben der Polizei unklar. Es gebe einen Anfangsverdacht, wonach ein 40-Jähriger die Verletzungen mit dem Messer herbeigeführt habe. Dieser 40-Jährige sei selber leicht verletzt worden.

Die Polizei habe Spuren gesichert und ermittele zum Tatgeschehen und zum Auslöser.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red