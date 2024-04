Erfurt. Ein schlafender Fahrgast musste in einer Straßenbahn in Erfurt geweckt werden. Verlassen wollte er die Bahn jedoch nicht. Stattdessen urinierte er auf den Boden. Diese und weitere Meldungen.

Betrunkener will Straßenbahn nicht verlassen

Der Fahrer einer Straßenbahn alarmierte in der Nacht auf Sonntag die Polizei in Erfurt. Nachdem er seine Fahrt beendet hatte, stellte er eine schlafende Person in einem der Wagen fest. Es gelang ihm, den Mann zu wecken, die Bahn verlassen wollte er jedoch nicht. Stattdessen urinierte er auf den Boden der Tram und setzte seinen Schlaf anschließend unbehelligt fort. Erst mit Unterstützung von Polizisten konnte der 53 Jahre alte und bereits polizeibekannte Herr der Straßenbahn verwiesen werden, heißt es in der Mitteilung. Er war so erheblich alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest nicht gelang.

Abendessen mit Folgen

Eine 60 Jahre alte Frau wollte am Samstagabend im Stadtteil Ilversgehofen ihr Abendbrot auf einer Parkbank genießen. Aus noch ungeklärter Ursache fühlte sich eine nur wenige Meter entfernte Männergruppe durch ihr Verhalten derart gestört, dass eine PET-Flasche in Richtung der Dame geworfen wurde. Glücklicherweise verfehlte die Flasche die Frau und traf laut Polizeiangaben lediglich den reich gedeckten „Tisch“. Wer die Flache geworfen hat, konnte bisher nicht ermittelt werden. In der Gruppe befand sich jedoch ein per Haftbefehl gesuchter 43-jähriger, der schließlich an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde. Die Männergruppe wurde des Ortes verwiesen, sodass die Frau ihr Mahl in Ruhe beenden konnte.

Einbrecher in Gerätehaus der Feuerwehr

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Erfurt-Gispersleben eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Dadurch sei hoher Schaden entstanden. Danach öffneten sie die Einsatzfahrzeuge und Gerätefächer. Ob von der Ausstattung etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht eindeutig geklärt werden. Die Tür musste aufwändig gesichert werden. Leider war dies nicht das erste Mal, dass in ein Feuerwehr-Gerätehaus in Erfurt eingebrochen wurde. Die Polizei bittet daher: Sollte Ihnen etwas Verdächtiges auffallen, so zögern Sie bitte nicht, den Polizeinotruf zu wählen!

