Schmalkalden. In der Küche eines Einfamilienhauses in Schmalkalden ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen wurden verletzt.

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Schmalkalden (Kreis Schmalkalden-Meinigen) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ein 55-Jähriger wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie das Lagezentrum des Innenministeriums mitteilte.

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am frühen Montagmorgen in der Küche ausgebrochen, als die 55- und 62-jährigen Männer sowie zwei 50 und 45 Jahre alte Frauen sich ein Essen zubereiten wollten. Sie konnten sich laut Lagezentrum selbst in Sicherheit bringen. Zum Zustand des Hauses konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

dpa