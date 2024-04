Erfurt. Eine 80-Jährige aus Erfurt wollte sich im Internet über eine Geldanlage informieren. Sie verlor 24.000 Euro.

In den vergangenen Tagen wurde eine Frau aus Erfurt Opfer von Betrügern. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hatte sich die 80-Jährige im Internet über eine Geldanlage informiert und folgte einem Link. Dieser brachte sie direkt zu einer betrügerischen Website und der vermeintlichen Geldinvestition in Bitcoins.

Die Seniorin meldete sich an und gab damit unbewusst den Zugriff auf ihren Computer frei. Somit hatten die Betrüger leichtes Spiel und buchten mehrere Geldbeträge von ihrem Konto ab. Insgesamt erbeuteten sie 24.000 Euro.

Der Betrug fiel erst auf, als die Bank die Seniorin über die Abbuchungen informierte. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

red