Erfurt. In Erfurt brannte am Mittwoch eine Gartenlaube. Eine Frau erlitt dadurch schwere Brandverletzungen. Für ihren Hund kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Eine 46 Jahre alte Frau ist am Mittwoch bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage schwer verletzt worden. Sie musste per Rettungshubschrauber aufgrund ihrer Brandverletzungen in eine Spezialklinik geflogen werden. Laut Angaben der Polizei hatte sie zusammen mit Angehörigen und ihrem Hund die Nacht in der Laube verbracht, als aus noch unbekannter Ursache das Feuer ausbrach.

Die Frau konnte noch ihre Angehörigen in Sicherheit bringen. Einzig für ihren Hund kam jede Hilfe zu spät. Durch das Feuer wurden auch zwei weitere Lauben beschädigt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mehrere tausend Euro. Zunächst hatte MDR Thüringen berichtet.

