Schierke. Gleich zwei Brände mussten am Mittwoch am Brocken gelöscht werden. Die Feuerwehr setzte auch ein Löschflugzeug ein, um einen der Brände zu bekämpfen.

Am Brocken hat es am Mittwoch zwei Mal gebrannt. Die Ursache war zunächst unklar, wie das Polizeirevier Harz in Schierke mitteilte. Dazu würden in den kommenden Tagen Ermittlungen aufgenommen. Die Löscharbeiten dauerten am Mittwochnachmittag noch an.

Wie die Polizei mitteilte, war zunächst am späten Vormittag des 1. Mai ein etwa zehn Quadratmeter großer Brand im Bereich des sogenannten Eckerlochs gemeldet worden. Dieser Brand habe schnell gelöscht werden können. Eine zweite Brandstelle im Bereich des Königsbergs habe eine Ausdehnung von rund 600 Quadratmetern gehabt. Für die Löscharbeiten kamen mehrere örtliche Feuerwehren sowie das Löschflugzeug des Landkreises Harz zum Einsatz.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

epd