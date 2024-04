Apolda. Ein 16-jähriger Schüler hat in Apolda einen 13-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihn beleidigt. Die Polizei ermittelt.

Am Freitag bedrohte ein 16-jähriger Berufsschüler einen 13 Jahre alten Gymnasiasten in Apolda unter Vorhaltung eines Messers und beleidigte ihn mehrfach. Der polizeibekannte Täter habe sich, durch vom Schüler aufgewirbelten Staub, belästigt gefühlt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Leiterin der Bergschule verurteilte die Tat und forderte entsprechende Konsequenzen.

Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen fanden die Beamten das Tatmesser in seiner Unterwäsche. Die Polizei leitete in diesem Fall Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung gegen ihn ein.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red