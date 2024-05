Berlin. Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat trotz einer Steigerung nach der Halbzeitpause bei Hertha BSC II in letzter Minute doch noch verloren.

Weil der Platz der Amateure im Schatten des Berliner Olympiastadions für die Fußball-EM generalsaniert wird, um der österreichischen Elf beste Trainingsbedingungen zu bieten, musste Hertha BSC II umziehen. Im ungewohnten Terrain, im in die Jahre gekommenen Jahnsportpark im Bezirk Prenzlauer Berg, präsentierte sich die Alte Dame wie eine rüstige Rentnerin mit langem Atem und schickte den FC Rot-Weiß Erfurt mit einem 0:1 zu Boden.

„Wir machen ein ordentliches Spiel, können mit 1:0 in Führung gehen. Dann verlieren wir wieder auf diese Art und Weise. Das ist bitter“, sagte Erfurts enttäuschter Trainer Fabian Gerber: „Ich bin jedenfalls froh, wenn diese komische Saison endlich vorbei ist.“

Herthas Social-Media-Star Nader El-Jindaoui (27), der beim Berliner 2:0 im Hinspiel die Führung erzielte und seitdem nicht mehr traf, lockt allein auf der Plattform TikTok knapp 2,8 Millionen Follower an. Ein Dutzend kreischender Kinder begrüßte ihn am Freitagabend mit gezücktem Mobiltelefon, ansonsten verloren sich nur 793 Zuschauer im weiten Rund. Aus sportlicher Sicht stach derweil ein anderer Akteur aus dem Berliner Kader. Mit dem 37 Jahre alten Peter Pekarik stand ein Spieler in der Abwehr, der einst 124 Länderspiele für die Slowakei absolvierte.

Kaum Chancen in der ersten Halbzeit

Jene Personalien blieben in der ersten Halbzeit das Aufregendste in einem Duell ohne echte Chance auf beiden Seiten. Pascal Manitz musste nur in der 31. Minute einmal richtig eingreifen. Bence Dardai, Sohn von Herthas Zweitliga-Trainer Pal Dardai und U18-Nationalspieler, prüfte den Erfurter Schlussmann mit einem 20-Meter-Schuss.

Auf der anderen Seite das altbekannte Bild: Erfurt bemühte sich, zeigte sogar hier und da eine schöne Kombination. Aber spätestens im Strafraum war Endstation. Auch Artur Mergels Schuss verfehlte das Berliner Tor weit und stellte damit keine Gefahr für die Gastgeber dar (37.).

Mehr Schwung nach der Halbzeitpause

Der Auftritt beider Mannschaften schien nach dem Motto zu verlaufen: Keinen Fehler fabrizieren und nur nicht verlieren! Das änderte sich nach der Halbzeit schlagartig. Die Berliner, die nach zwei Siegen aus den letzten 14 Begegnungen noch Punkte im Abstiegskampf benötigen, wären kurz nach der Pause fast in Führung gegangen. Doch Manitz hatte beim Freistoß von El-Jindaoui rechtzeitig die Hände oben (48.) und wehrte zur Ecke ab.

Danach kam noch mehr Schwung ins Spiel – und nun auch der FC Rot-Weiß mal gefährlich vors gegnerische Tor. Aber die Hereingabe des agilen Erik Weinhauer fand keinen Abnehmer (54.). Wenig später hatte Romarjo Hajrulla bei seinem Schuss kein Glück. Erfurts Stürmer erzielte später um ein Haar die Führung. Aber Berlins Marlon Morgenstern rettete kurz vor der Linie für seinen bereits geschlagenen Torhüter (70.).

Als der Himmel seine Schleusen öffnete, stand Erfurt sprichwörtlich im Regen. Hertha schlug in letzter Minute zu. Änis Ben-Hatira setzte sich im Erfurter Strafraum durch und erzielte aus zehn Metern den glücklichen Siegtreffer (90.).

Mehr zum Thema