Herr Bärsch erklärt, was unsere Identität wirklich bedroht.

Deutschland steckt tief in der Wurstkrise: Tofuwurst, Sojabratlinge und Veggieburger erobern die Teller, während echte Würste ums Überleben kämpfen. Laut Statistischem Bundesamt wurden voriges Jahr 121.600 Tonnen vegetarische oder vegane Fleischersatzprodukte hergestellt, 16,6 Prozent mehr als 2022 und sogar mehr als doppelt so viel wie 2019. Damit geht ein Rückgang beim Fleischkonsum einher. 2023 verzehrten die Menschen in Deutschland nur 51,6 Kilogramm Fleisch pro Kopf. 2018 waren es noch 60,9 Kilogramm. Anders gesagt: Die Produktion von Fleischersatz explodiert, und der Fleischverzehr steht auf einem historischen Tief. Geht das so weiter, gibt es bald mehr vegane Produzenten als echte Fleischer. Während diese um ihre Existenz kämpfen, bedient sich die fleischersatzproduzierende Industrie immer raffinierterer Methoden, um unsere Gaumen zu täuschen. Noch nie in der Geschichte war die Gefahr so groß wie jetzt, dass wir alle Veganer werden, ohne es zu merken.