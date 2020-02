Reisen in Zeiten des Coronavirus: Das sollten Sie beachten

In Deutschland besteht kein Grund zur Sorge – das ist auch Wochen nach dem Auftreten der ersten Corona-Fälle in der zentralchinesischen Provinz Hubei laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) der Stand der Dinge. Aber wie sieht es außerhalb der Landesgrenzen aus, in beliebten Urlaubsländern wie Thailand oder Vietnam?

Die Angst jedenfalls vor dem neuartigen Coronavirus, das die Atemwegserkrankung Covid-19 auslöst, ist bei vielen deutschen Reisenden groß – besonders mit dem Ziel oder Zwischenstopp Asien. Viele Anfragen würden derzeit bei ihnen landen, bestätigt Mathias Hufländer von der Verbraucherzentrale Bremen. Ist die Sorge berechtigt? Und welche Rechte haben Reisende?

Gibt es aufgrund der Corona-Epidemie Warnungen vor Reisen in Länder wie Thailand oder Vietnam?

Nein. Das Auswärtige Amt (AA) weist nur darauf hin, dass Reisende aufgrund der Epidemie mit verstärkten Einreisekontrollen und einzelnen importierten Krankheitsfällen rechnen müssen.

Anders sieht es in China aus: Hier warnt das AA vor Reisen in die zen­tralchinesische Provinz Hubei, in der auch die Millionenmetropole Wuhan liegt. Dort hat die Corona-Epidemie mutmaßlich auf einem Markt für Fisch und Wildtiere ihren Anfang genommen. Vor nicht notwendigen Reisen in andere Landesteile Chinas – abgesehen von Hongkong und Macao – wird abgeraten. Eine Reisewarnung ist das nicht.

Die Gesundheitsinformationen zu den jeweiligen Ländern finden Verbraucher auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes.

Sollten Reisende bereits gebuchte Trips nach Asien, insbesondere nach China, trotzdem stornieren?

Nein, sagt der Tropenmediziner Professor Tomas Jelinek. „Ich würde jetzt nicht gerade in die Provinz Hubei fahren, wo die meisten Corona-Fälle auftreten“, sagt der Direktor des Berliner Centrums für Reise- und Tropenmedizin. „Aber es gibt selbst für Reisen ins restliche China keinen medizinischen Grund, diese abzusagen.“

Eine Reise könne höchstens aus anderen Gründen unangenehm werden, sagt Jelinek. Etwa, weil Urlauber sich in einer Region befinden, die plötzlich abgeriegelt wird, und sie nicht mehr wegkommen.

Gilt das auch für Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen?

Es scheint so zu sein, dass besonders Menschen ab 60 Jahren schwere Verläufe bei Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erleben. „Aber das ist nicht anders als zum Beispiel bei der Grippe“, sagt Jelinek. Ältere Menschen seien grundsätzlich anfälliger für solche Infektionen, ganz unabhängig von Corona. „Deswegen sollten sich ältere Menschen vor einer größeren Reise beraten lassen“, sagt Jelinek.

Gibt es Geld zurück, wenn Reisende wegen Corona stornieren?

Wenn es keine Reisewarnung für eine Region gibt, haben es Verbraucher schwer. „Entscheidet der Reiseveranstalter, dass die Reise stattfindet, dann haben Verbraucher das Nachsehen“, sagt Mathias Hufländer von der Verbraucherzentrale Bremen.

Doch der Jurist hat es auch schon erlebt, dass sich Veranstalter kulant zeigten, weil sie die Sorge der Menschen verstehen konnten. „Deswegen rate ich, in jedem Fall beim Veranstalter nachzufragen.“ Pauschalreisende sollten sich an den Anbieter der Reise wenden, Individualreisende an die Airline, das Hotel oder andere Veranstalter.

Hätten Verbraucher eine Rundreise gebucht und Attraktionen wie etwa derzeit die Chinesische Mauer seien nicht zugänglich wie sonst, könnten sie das im Gespräch mit dem Reiseveranstalter auch anführen, sagt Hufländer.

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Das Coronavirus: Mehr als 41 Millionen Menschen sind in China Ende Januar 2020 von den Quarantänemaßnahmen betroffen, landesweit gibt es mehr als 830 bestätigte Infektionsfälle, 26 Patienten starben. Foto: Kin Cheung / dpa

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Angenommen wird, dass das Coronavirus durch Tröpfcheninfektion etwa beim Husten übertragen wird. Vermutet wird auch, dass das Virus sich vor allem in den unteren Lungenbereichen ansiedelt und weniger ausgeprägt in den oberen Atemwegen. Das würde ein geringeres Ansteckungspotenzial bedeuten, da der es von Lunge zu Lunge weiter ist als etwa von Nase zu Nase. Foto: Uncredited / dpa

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre In den vergangenen Jahren gab es immer wieder heftige Pandemien. Rund 800 Menschen starben 2002/2003 an dem Sars-Virus. Foto: imago images / ecomedia/robert fishman

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Bei der Sars-Pandemie 2002/2003 erkrankten nach dem ersten Ausbruch in China weltweit mehr als 8000 Menschen – in rund 30 Ländern und auf sechs Kontinenten. Wahrscheinlich sprang der Erreger von Tieren auf den Menschen über. Er verbreitete sich über Tröpfcheninfektion beim Husten und Niesen. Foto: imago images / ecomedia/robert fishman

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Bei einem Mers (Middle East Respiratory Syndrome)-Ausbruch in Südkorea starben im Jahr 2015 38 Menschen. Foto: COVER Images / imago/ZUMA Press

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Das Virus, das Mers (Middle East Respiratory Syndrome) verursacht, wurde zum ersten Mal 2012 bei einem Mann in Saudi-Arabien gefunden. Es zählt zu den Coronaviren und kann schwere Atemwegsinfektionen verursachen. Als Hauptträger des Virus gelten Kamele. Von ihnen gibt es weiterhin Übertragungen auf den Menschen, vor allem in Saudi-Arabien. In einigen Fällen wurde das Virus auch von Mensch zu Mensch übertragen. Foto: COVER Images / imago/ZUMA Press

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Die Zahl der Todesfälle durch die sogenannte Schweinegrippe geht weit auseinander. Während die WHO die Todesfälle infolge einer Infektion mit dem A/H1N1-Virus auf 18.500 beziffert, fanden US-Wissenschaftler heraus, dass bis 2012 weltweit zwischen 151.700 und 575.400 Menschen daran gestorben sein dürften. Foto: U Aungvia / imago/ Xinhua

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Der neuartige H1N1-Subtyp verursachte im Jahr 2009 eine Grippe-Epidemie mit etlichen Todesfällen. Ihren Ursprung hatte sie in Mexiko. Inzwischen ist die Schweinegrippe Teil des saisonalen Grippegeschehens. Foto: Alexander Ryumin / imago/ITAR-TASS

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre BSE erreichte 2000 seinen Höhepunkt. In Großbritannien starben mindestens 177 Menschen. Mehr als vier Millionen Rinder wurden geschlachtet, schätzungsweise 180.000 Tiere verendeten an BSE. Foto: wayne Hutchinson / imago/UIG

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre In Deutschland wurde die Bovine-Spongiforme-Enzephalopathie Ende 2000 erstmals bei einer hierzulande geborenen Kuh nachgewiesen. Sie sorgt für eine Rückbildung der Gehirnsubstanz bei Rindern. Als Auslöser gelten falsch gefaltete Eiweißmoleküle. Übertragen wurde der Erreger durch das Verfüttern von Tiermehl und -fett. Beim Menschen kann der BSE-Erreger eine Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit verursachen. Durch das Verfütterungsverbot von tierischem Eiweiß, das 2001 europaweit in Kraft trat, wurden Neuinfektionen unterbunden. Foto: imago stock&people / imago/fossiphoto

Was tun Reisende, wenn wegen Corona Flüge gestrichen werden?

Kann der Transport zu einem Urlaubsziel nicht sichergestellt werden, muss der Veranstalter eine Alternative anbieten, sagt Hufländer. „Tut er das nicht, bekommen Reisende ihr Geld zurück.“ Das gelte auch für Individualreisende: Fliegt die Airline nicht, können Passagiere kostenlos umbuchen oder bekommen den Ticketpreis erstattet.

Greift die Reiserücktrittsversicherung bei Angst vor Corona?

Eine solche Versicherung tritt grundsätzlich für den Fall ein, dass jemand eine Reise nicht antreten kann – zum Beispiel weil er oder ein Angehöriger schwer erkrankt. „Die Angst vor Corona ist also kein Grund“, sagt Hufländer.

Was darf im Gepäck nicht fehlen, um das Risiko einer Infektion zu minimieren?

Ein Handdesinfektionsmittel sei der wichtigste Reisebegleiter, sagt Jelinek. „Das ist die effektivste Maßnahme, um sich vor einer möglichen Corona-Infektion zu schützen.“ Herkömmliche Handdesinfektionsmittel wirken auch gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2.

Einwegmasken seien dagegen unnötig. „Nur sogenannte partikeldichte Masken würden vor einer Infektion schützen. Die können im Alltag allerdings nicht getragen werden“, sagt der Mediziner.

Wie sollten sich Reisende unterwegs verhalten?

Das Auswärtige Amt rät auf seinem Merkblatt, bei Reisen in Risikogebiete Märkte zu meiden, auf denen lebendige oder tote Tiere gehandelt werden. Und grundsätzlich sollten Reisende Kontakt mit Tieren und deren Ausscheidungen vermeiden. Tierische Lebensmittel wie Eier und Fleisch sollten vor dem Verzehr gut erhitzt werden. Das Merkblatt ist hier online abrufbar.