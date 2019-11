Gutscheine sind besonders an Weihnachten beliebt.

Berlin. Gutscheine sind ein beliebtes Geschenk. Doch wie lange sind sie eigentlich gültig und was tut man, wenn das Unternehmen insolvent ist?

Mehr als jeder zweite Verbraucher in Deutschland plant auch in diesem Jahr an Weihnachten Geld oder Gutscheine zu verschenken. Das geht aus einer kürzlich veröffentlichten Umfrage der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) hervor.