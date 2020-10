Berlin. Corona-Krise und kein Ende: Die Miete drückt, Kurzarbeit reißt Löcher in die Kasse – sechs Tipps in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Die zweite Welle ist da. Überall in Europa schießt die Zahl der Corona-Infizierten in die Höhe – auch in Deutschland. Im Berchtesgadener Land, im tiefen Süden also, wurde bereits ein Lockdown verhängt: Raus dürfen die Bürgerinnen und Bürger dort nur noch mit triftigem Grund. Schulen, viele Geschäfte, Kitas – alles geschlossen.