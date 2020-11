Regen kann nerven – muss er aber nicht. Denn getreu dem Motto „es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung“, kann eine solide Regenjacke dafür sorgen, dass die Trägerin oder der Träger trockenen Hauptes durch den Tag kommen.

IMTEST, das Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe, hat fünf wasserdichte Freizeit-Regenjacken getestet und verrät, ob die Modelle der Marken Schöffel, Patagonia, Mammut, Haglöfs und Frilufts so trocken halten, wie es die Hersteller versprechen.

Regenjacken im Test: Schnitt und Materialqualität

Sportliches Radfahren, Laufen, Bergtouren – für viele Freizeit-Tätigkeiten gibt es mittlerweile spezielle Regenjacken. Regenjacken für Spaziergänge und kurze Wanderungen, den Weg zur Arbeit oder Ausflüge per Fahrrad oder E-Bike erfreuen sich jedoch der größten Beliebtheit.

Im Testfeld von IMTEST finden sich daher auch nur solche „Alltags“-Jacken. Die Preisspanne reicht dabei von 170 bis knapp 300 Euro. Alle Jacken gibt es in einer Ausführung für Damen wie auch für Herren.

Neben der Wasserdichtigkeit liegt eine weiterer Schwerpunkt des Tests auf dem Komfort : Je häufiger eine Regenjacke getragen wird, desto wichtiger sind ein guter Schnitt sowie eine hohe Material-Qualität.

Welche Regenjacke überzeugt in der Handhabung?

Den angenehmsten Eindruck hinterließen dabei die die Jacken von Mammut (Convey Tour), Patagonia (Torrentshell 3L Jacket) und Haglöfs (LIM Jacket). Weitere Vorteile der zweilagigen Hardshelljacke Convey Tour von Mammut sind eine sehr einfach regulierbare Saumweite (per Kordelzug) sowie solide schließende Klettverschlüsse an den Handgelenken. Ihre Unterarm-Reißverschlüsse ermöglichen zudem großzügige Öffnungen für viel frische Luft unter den Armen.

Ebenfalls hochwertig verarbeitet, aber etwas steif ist die recht angenehm zu tragende Torrentshell 3L Jacket von Patagonia. Praktisch: Sie lässt sich über ihre linke Handwärmtasche einrollen und zum einfachen Transport mit Karabinerschlaufe verpacken. Zudem ist keine der Jacken so nachhaltig verarbeitet wie die Patagonia.

Wohl jeder hat schon einmal die Erfahrung einer undichten Regenjacke machen müssen. Daher gilt: Soll es nicht zu einer nassen Überraschung kommen, muss beim Kauf auf die Angabe „wasserdicht“ geachtet werden – die Angaben „wasserfest“ oder „wasserabweisend“ versprechen keinen 100-prozentigen Schutz.

Regenjacken eignen ideal für „Schietwetter". Die Modelle im Test sind laut Hersteller sowohl wasserdicht auch als windabweisend.

Ab ins Labor: Die Jacken im Regentest

Um die Widerstandsfähigkeit der Regenjacken aus dem Testfeld unter durchweg vergleichbaren Bedingungen testen zu können, müssen sie in ein Labor . IMTEST hat sich für das internationale Forschungs- und Dienstleistungszentrum Hohenstein Laboratories GmbH Co. KG aus Bönnigheim in Baden-Württemberg entschieden.

Die Wasserdichtigkeit der Regenjacken wurde dort mit einer genormten Beregnungseinrichtung nach Bundesmann (DIN EN 29865:1993-11) getestet. Die Jacken wurden dafür einem mit T-Shirts bekleideten Mannequin-Torso angezogen, die Kapuze aufgezogen.

Im Nackenbereich sowie unter der Kapuze wurden zusätzlich Textilien als Indikator für eventuell eindringendes Wasser angebracht. Im Gesichts- und Kinnbereich wurde die Gesichtsöffnung abgedeckt.

Eine Regenjacke versagt bei Dauer-Berieselung

Um zu prüfen, wie sich wasserdichte Regenjacken nach längerer Nutzung verhalten, wurden alle Jacken einzeln vor der intensiven Beregnungsprüfung im Labor zweimal unter Haushaltsbedingungen gewaschen und getrocknet. Im Anschluss wurde die Imprägnierung im Wäschetrockner aufgefrischt.

Beim anschließenden Regentest entsprach die Wassermenge in ihrer Intensität einem starken Landregen. Eine direkte Beregnung der Kapuze und mindestens einer Schulterpartie war während des Tests stets gewährleistet.

Alle Jacken mit Ausnahme der Viedma Jacket von Frilufts erwiesen sich dabei als weitestgehend wasserdicht : Auf ihren Außenhüllen perlten die Wassertropfen verlässlich ab. Im Innenbereich fühlte sich bei der Patagonia Torrentshell 3L Jacket der Saum und die Kapuze lediglich etwas feucht an, bei der Mammut Convey Tour wurden Saum und Ärmelsaum sowie die Vorderseite teilweise nass, bei Schöffels Jacket Padon drang etwas mehr Feuchtigkeit durch.

Aber kein Vergleich zur Frilufts: Dort wurden Schulter und Kopf deutlich nass.

Fazit: Diese Regenjacken lohnen sich

Beim Testsieger von Mammut kommen gleich mehrere gute Eigenschaften zusammen: Die Jacke ist leicht, atmungsaktiv und verlässlich regendicht. Da die Convey Tour etwas klein ausfällt, sollte Sie allerdings vor einem Kauf – wenn möglich – in einem Ladengeschäft anprobiert werden.

Günstig, gut, regensicher und ebenfalls leicht: Die nachhaltig verarbeitete Patagonia Torrentshell 3L Jacket erweist sich als verlässlicher Begleiter.

Convey Tour - Mammut / 1. Platz IMTEST Vergleichstest Regenjacken 2020 / IMTEST Testsieger Siegel 08-2020 Foto: Ansichtsache AG / mammut archive I Ansichtsache AG

1. Platz: Convey Tour - Mammut

Siegel: IMTEST Testsieger Siegel Ausgabe 08-2020

Preis: 230 Euro

Die sehr leichte Jacke (336 Gramm) ist winddicht und hochwertig verarbeitet. Sie sorgt für verlässlichen Schutz gegen Regen.

+ Material fühlt sich angenehm an (leicht „samtig“), raschelt kaum.

- Wenn ein dicker Pulli drunter getragen wird, wirkt sie etwas klein.

Ergebnis: gut 1,7

Torrentshell 3L Jacket - Patagonia / 2. Platz IMTEST Vergleichstest Regenjacken 2020 / IMTEST Preis/Leistungssieger 08-2020 Foto: Patagonia / patagonia

2. Platz: Torrentshell 3L Jacket - Patagonia

Siegel: IMTEST Preis/Leistungssieger Ausgabe 08-2020

Preis: 170 Euro

So geht Nachhaltigkeit: Die Jacke ist Fair Trade- und Bluesign-zertifiziert und mit 100 Prozent recyceltem Außenmaterial gefertigt.

+ Klettverschlüsse (Ärmel) schließen gut, Saum einfach verstellbar.

- Kordelszüge für Kapuze etwas zu fummelig und nicht intuitiv.

Ergebnis: gut 1,9

Jacket Padon - Schöffel 3. Platz IMTEST Vergleichstest Regenjacken 2020 Foto: Photographer:Axel Weiss / Schöffel

3. Platz: Jacket Padon - Schöffel

Preis: 299,95 Euro

Gut: Die solide und etwas schwere (614 Gramm) zwei-lagige Jacke bietet viele Taschen: 1 x Brust, 2 x Außen und 1 x Innen.

+ Trägt sich angenehm, guter Wind-Schutz. Solide Reisverschlüsse.

- Recht „fummelig“ die abnehmbare Mütze wieder einzuhängen.

Ergebnis: gut 2,1

Productshot LIM Jacket - Haglöfs 4. Platz IMTEST Vergleichstest Regenjacken 2020 Foto: KAC-07 / Haglöfs

4. Platz: LIM Jacket - Haglöfs

Preis: 242,50 Euro

Wohin bloß mit den Händen? Haglöfs Regenjacke LIM Jacket hat nur eine Brusttasche, aber keine Seitentaschen.

+ Sehr dünne und sehr leichte Regenjacke. Nur 200 Gramm schwer.

- Wenig intuitiv: Die Kordeln der Kapuze lassen sich schlecht „finden“.

Ergebnis: gut 2,2

VIEDMA JACKET - Frilufts 5. Platz IMTEST Vergleichstest Regenjacken 2020 Foto: Frilufts

5. Platz: VIEDMA JACKET - Frilufts

Preis: 229,95 Euro

Nur für schlanke Taillen: Die Damen-Jacke der Exklusivmarke von Outdoor-Spezialist Globetrotter ist nicht „Jederfraus“ Sache.

+ Alle Reißverschlüsse sind stark wasserabweisend verarbeitet.

- Nach Beregnungsprüfung an Kopf und Schultern vollständig benetzt.

Ergebnis: befriedigend 2,7

