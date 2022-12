06: Weihnachtsspezial

Anna & Robindro haben keine Kosten und Mühen gescheut, um euch eine besondere Folge zum Weihnachtsfest zu kredenzen.

Anna & Robindro haben keine Kosten und Mühen gescheut, um euch eine besondere Folge zum Weihnachtsfest zu kredenzen.

Neben den selbst gebackenen Keksen und Glühwein haben die beiden verschiedene Fragen aus der Community erreicht.

Unter anderem sprechen sie darüber, ob Weihnachtsgeld noch zeitgemäß ist, welche Does und Don'ts auf einer Weihnachtsfeier berücksichtigt werden sollten und was Arbeitgeber:innen ihren Mitarbeitenden in der Weihnachtszeit noch mitgeben dürfen.

Ihr habt in den vergangen Folgen aber auch bereits erkannt, dass die beiden mal für ein Späßchen zu haben sind und daher haben Robindro und Anna sich auch Zeit für die weniger ernsten Fragen genommen wie man z.B. mit dem Schlitten zur Arbeit fährt und wie man wohl die stabilste Rute bastelt.

Damit aber nicht genug. Euch erwartet eine WORKolution eigener Chor, jede Menge spannender Zahlen von Trendence und viel zu lachen.

