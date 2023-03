12: Ghosting im Bewerbungsprozess

Habt ihr schon mal vom Ghosten im Zuge des Bewerbungsprozesses gehört? Eigentlich stammt der Begriff Ghosten aus dem Dating und bedeutet, dass sich jemand einfach nicht mehr zurückmeldet oder sogar aktiv den Kontakt blockiert.

Habt ihr schon mal vom Ghosten im Zuge des Bewerbungsprozesses gehört? Eigentlich stammt der Begriff Ghosten aus dem Dating und bedeutet, dass sich jemand einfach nicht mehr zurückmeldet oder sogar aktiv den Kontakt blockiert. Allerdings ist das Dating mittlerweile nicht mehr der einzige Kontaktpunkt, denn auch im Arbeitsmarkt gewinnt das Thema derzeit enorm an sichtbar kein. Es ist tatsächlich heutzutage keine Seltenheit mehr. Sowohl auf Arbeitgeber:innen Seite als auch auf Arbeitnehmer:innen Seite wird geghostet.

Das war für Anna & Robindro Grund genug sich das Thema mal genauer anzusehen. Die beiden haben ihre Hausaufgaben gemacht und starten in die Folge mit der Frage: "Wie viele Bewerber:innen erscheinen nicht zu ihrem ersten Arbeitstag?"

Nach Beantwortung der Frage sprechen die beiden über die möglichen Gründen auf beiden Seiten.

Außerdem hat Robindro einige Beispiele mitgebracht was Unternehmen in Bewerbungsprozessen "falsch" machen können und was es bedeutet wenn eine Bewerber:in das Unternehmen nach dem Parkplatz beurteil. Damit ist allerdings nicht der Parkplatz für das Auto gemeint!d

Anna hat auch außergewöhnliche Gründe für das Ghosten auf Arbeitnehmer:innen Seite mitgebracht. z.B. die Ausschreibungen als Status Symbol.

Die beiden beenden die Folge mit der Frage:

"Welche absurden Bewerbungsprozesse habt ihr schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an workolution@funkemedien.de" und sprechen zum Schluss noch einen kleinen Appell für Arbeitgeber:innen und Bewerber:innen aus.

Das Buch von Robindro:

https://shop.haufe.de/prod/erfolgsfaktor-candidate-experience

Proforma Ausschreibung:

Mehr Infos zu der rechtlichen Grundlage findet ihr hier: https://www.anwalt24.de/lexikon/stellenausschreibungspflicht

