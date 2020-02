Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flick: Chelsea ausblenden - Linkes Ding gegen Paderborn

Knapp 15 Minuten stand Hansi Flick gewohnt geduldig und souverän Rede und Antwort - ohne einmal "Chelsea" auszusprechen. Das Wiedersehen mit dem englischen Topclub in der Champions League acht Jahre nach dem im Elfmeterschießen verlorenen "Finale dahoam" ist in München längst in aller Munde.

Der Trainer des FC Bayern aber fordert von seinen Fußball-Profis vor der Liga-Pflicht gegen den Tabellenletzten SC Paderborn am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) in der Münchner Arena, die brisante Königsklassenaufgabe auszublenden.

"Es wäre ein riesiger Fehler, wenn wir einen Schritt weiter denken. Die Mannschaft hat große Ziele, es geht weiter step by step. Erst kommt die Bundesliga, dann die Champions League. Wir konzentrieren uns auf das Spiel gegen Paderborn und machen unseren Job", sagte Flick. Schließlich geht es auch gegen Paderborn um viel: Mit einem Heimsieg kann das Team um Kapitän Manuel Neuer nicht nur Schwung für Chelsea holen, sondern zum Auftakt des 23. Spieltages die Tabellenführung behaupten und die Verfolger RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach stark unter Zugzwang setzen.

"Es ist ein schöner Vierkampf in der Bundesliga. Der neutrale Zuschauer findet das klasse. Wir wollen schauen, dass wir in den nächsten Wochen den Vorsprung ausbauen", sagte Vize-Kapitän Thomas Müller: "Ich sehe uns in einer guten Periode und Verfassung."

Eine echte Chelsea-Generalprobe könnte Flick selbst dann nicht abhalten, wenn er es überhaupt wollte. Denn der 54-Jährige muss in der Abwehr improvisieren, was zum Bundesligadebüt von Álvaro Odriozola führt. Nach den Gelbsperren von Benjamin Pavard und Jérôme Boateng ist Flick zu zwei Wechseln in der Viererkette gezwungen.

Neben den drei Linksfüßen David Alaba, Alphonso Davies und Lucas Hernández, der für Boateng in die Startelf rückt, darf sich der im Winter von Real Madrid ausgeliehene Spanier Álvaro Odriozola endlich richtig beweisen. "Er wird auf der rechten Seite spielen. Er hat es im Training sehr gut gemacht", bestätigte Flick. Der 24-jährige Odriozola kam bislang erst zu einem Kurzeinsatz im DFB-Pokal.

Das ungewohnte linke Ding mit Alaba und Hernández im Abwehrzentrum soll gegen Paderborn besser funktionieren als beim 45-Minuten-Test vor einer Woche beim 4:1 in Köln. "Mit dem Spielaufbau war es nicht so leicht mit zwei Innenverteidigern, die über den linken Fuß kommen", erinnerte Nationaltorhüter Neuer. Immerhin war auf ihn im Tor Verlass. "Die Bälle, die er gehalten hat, waren sensationell gut. Manuel ist topfit. Da hat er sich sogar noch verbessert", lobte Flick den 33-Jährigen. Neuer soll dem neuen Abwehrverbund Halt verleihen.

Bayern gegen Paderborn - diese Paarung gab es erst einmal in der Allianz Arena. Die Ostwestfalen reisten am fünften Spieltag der Saison 2014/15 sogar als Tabellenführer nach München und verloren dann 0:4. Diesmal kommt der SCP als Schlusslicht zum Primus, und Trainer Steffen Baumgart orakelte: "Wenn's normal läuft, kriegen wir ein blaues Auge. Wir kennen die Wucht der Bayern."

Trainer-Kollege Flick geht vor richtungsweisenden Bayern-Wochen auch mit seiner eigenen Zukunft sehr souverän um. Die Vereinsführung werde irgendwann eine Entscheidung treffen, ob sie über das Saisonende hinaus mit ihm zusammenarbeiten wolle. "Wenn es dann so sein sollte, dass sie einen anderen Trainer haben wollen, dann geht bei mir die Welt auch nicht unter, dann geht mein Leben auch weiter."

Flick weiß: Nach Paderborn muss er gerade auch in den zwei Partien gegen Chelsea liefern. Selbstbewusst verwies er aber zuvor auf seine aktuelle Bayern-Bilanz: Von 16 Spielen als Chefcoach gewann er 13 und verlor nur zwei. "Wir haben überwiegend tollen Fußball gezeigt."

Voraussichtliche Aufstellungen:

Bayern München: Neuer - Odriozola, Alaba, Hernández, Davies - Kimmich - Gnabry, Müller, Goretzka, Coman - Lewandowski

SC Paderborn: Zingerle - Jans, Strohdiek, Schonlau, Holtmann - Gjasula, Vasiliadis - Pröger, Srbeny, Zolinski - Mamba

Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart)