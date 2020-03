Das Bundeskabinett hat Nothilfen im Umfang von mehreren hundert Milliarden Euro gebilligt, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet mit einer Neuverschuldung in Höhe von 156 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Berlin. Die Regierung verspricht in der Corona-Krise Zuschüsse für Selbstständige, Mieter und Hartz-IV-Empfänger. Wann und wo es was gibt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus: Wie bekommt man die Hilfsgelder der Regierung?

Tausende Einzelhändler, Restaurants, Hotels sind in der Corona-Krise geschlossen. Viele Selbstständige fürchten mangels Aufträgen um ihre Existenz. Beschäftigte in Kurzarbeit können ihre Mieten nicht bezahlen. Die Bundesregierung hat für viele Gruppen Hilfen in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt. Hinzu kommen Hilfspakete der einzelnen Bundesländer.