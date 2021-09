Der Dax wird aufgestockt: 10 Unternehmen werden in den Börsenindex neu aufgenommen.

Berlin. Der wichtigste deutsche Börsenindex Dax wird auf 40 Unternehmen aufgestockt. Bis zum Schluss bleibt es spannend, welche Konzerne aufsteigen

Die Spannung ist groß. Am Freitagabend um 22 Uhr wird der wichtigste deutsche Börsenindex Dax um zehn weitere Unternehmen von jetzt 30 auf 40 Konzerne aufgestockt – und damit breiter aufgestellt. Zahlreiche Mitglieder des MDax werden dazu in den deutschen Premium-Index aufsteigen und damit für viele Investoren an Bedeutung gewinnen.

Die Aufstockung ist die erste grundlegende Überarbeitung des Dax seit seiner Einführung im Jahr 1988 und gilt vom 20. September an. Die Reform ist auch eine Konsequenz des Betrugsskandals des Finanzkonzerns Wirecard, dessen Erfolg teilweise auf Luftbuchungen basierte - und der sich 2020 dennoch über Monate im Dax halten konnte.

Für Kleinanleger, die per Indexfonds in den Dax investieren, ändert sich zunächst wenig. Die Fondsgesellschaften werden die Dax-basierten Fonds (wie ETF) entsprechend umstrukturieren.

Die wichtigsten Neuerungen:

Künftig wird der Dax nicht mehr nur 30, sondern 40 Konzerne umfassen. Der MDax, der die mittelgroßen Börsenunternehmen auflistet, wird im Gegenzug von 60 auf 50 verkleinert.

Aufgenommen werden nur noch profitable Unternehmen. Wer aufgenommen wird, muss mindestens auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in den vorhergehenden beiden Geschäftsjahren profitabel gewesen sein.

Die Zusammensetzung des Dax wir in Zukunft zweimal statt einmal jährlich überprüft. Kriterium ist die Marktkapitalisierung, also der Wert, den die Menge der handelbaren Aktien eines Unternehmens an der Börse hat. Der Börsenumsatz wird nicht mehr betrachtet.

Die Pflichten zur Finanzberichterstattungen werden verschärft. Dax-Konzerne müssen Quartalsmitteilungen und testierte Jahresabschlüsse vorlegen.

Die Favoriten für den Dax-Aufstieg:

Als ein sicherer Aufsteiger gilt der deutsch-französische Flugzeugbauer Airbus. Der Konzern wird ein Schwergewicht auf dem Niveau von Daimler und der Allianz. Analysten erwarten, dass die Aktie ein Gewicht im Dax von fünf Prozent erreichen könnte.

Die weiteren neun Aufsteiger dürften zusammen rund acht Prozent halten. Zu den Favoriten der Aufsteiger zählen: Der Chemikalienhändler Brenntag, der Kochboxenlieferant Hellofresh, die Holdinggesellschaft Porsche, der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius, der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers, der Aromen- und Duftstoffehersteller Symrise sowie der Online-Modehändler Zalando.

Spannend wird es bei der Besetzung der übrigen zwei Plätze. Im Rennen sind Sportartikelhersteller Puma, das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen Qiagen, der Kosmetikhersteller Beiersdorf und die Immobiliengesellschaft LEG.

Aktuelle Konzerne im Dax:

Linde, SAP, Siemens, Allianz, BASF, Daimler, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Adidas, Bayer, Infineon, Volkswagen Vz., Münchener Rück, Vonovia, Deutsche Börse, BMW, Merck, Delivery Hero, E.on, Deutsche Bank, RWE, Fresenius, Henkel, Deutsche Wohnen, Fresenius Medical Care, Continental, Siemens Energy, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, Covesto.

