Norderstedt. Ein bundesweit bei Aldi verkauftes Eiswürfelset in Früchte-Form wird zurückgerufen. Die Plastikfrüchte könnten verschluckt werden.

Aldi: Rückruf von Eiswürfelset wegen Erstickungsgefahr

Vorsicht, Verwechslungsgefahr: Wiederverwendbare Eiswürfel in Form von bunten Früchten sehen im Getränk zwar hübsch aus. Weil man sie aber leicht mit Lebensmitteln verwechseln kann, wurde ein bei Aldi verkauftes Eiswürfelset nun zurückgerufen.

Bei den bunten Eiswürfeln handelt es sich um ein Produkt der Firma Firma Hanson Im- und Export GmbH, das bei Aldi in ganz Deutschland verkauft wurde.

Eiswürfel-Set von Aldi kann versehentlich verschluckt werden

Bei dem Eiswürfel-Set handelt es sich um die Sorte „Früchte“ von den Marken „Home Creation“ und „Crofton“. Foto: Hanson Im- und Export GmbH

Konkret betroffen ist das Eiswürfelset der Sorte „Früchte“ von den Marken „Home Creation“ und „Crofton“. Es wurde sowohl in Filialen von Aldi Nord als auch Aldi Süd im gesamten Bundesgebiet vertrieben, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens in der Nacht zum Samstag heißt.

Der Grund für den Rückruf ist laut Firma „vorsorglicher gesundheitlicher Verbraucherschutz“. In der Pressemitteilung ist ein Foto der Eiswürfel abgebildet. Demzufolge besteht das Set aus kleinen, bunten Plastikfrüchten. Dass manche Menschen den Artikel mit Lebensmitteln verwechseln, könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Mitteilung.

Im Falle einer Verwechslung bestehe Erstickungsgefahr beim Verschlucken der einzelnen Eiswürfel-Früchte. Auch interessant: Erstickungsgefahr: Verbraucherschutz warnt vor Gelee-Süßware

Kunden, die auf Nummer sicher gehen wollen, können das Produkt in der nächstgelegenen Aldi-Filiale zurückgeben. Vor wenigen Tagen musste der Discounter vor Wurst warnen: Aldi ruft Salami zurück – Verdacht auf Salmonellen

Verschlucken von Fremdkörpern kommt regelmäßig vor

Dass auch Erwachsene wegen verschluckter Gegenstände behandelt werden müssen, kommt laut aerzteblatt.de regelmäßig in Praxen und Kliniken vor. Meistens handle es sich bei den verschluckten Fremdkörpern allerdings um Hühnerknochen und Fischgräten.

Zu der größten Patientengruppe zählten aber trotzdem die Kleinen: Am häufigsten seien Kinder zwischen dem sechsten Lebensmonat und dem sechsten Lebensjahr von versehentlich verschluckten Gegenständen betroffen.

Das Deutsche Rote Kreuz rät im Falle einer drohenden Erstickung durch verschluckte Gegenstände den Betroffenen sofort zum Husten zu animieren oder ihm zwischen die Schulterblätter zu schlagen. Bei ausbleibendem Erfolg sei schnellstmöglich der Notruf zu alarmieren.

