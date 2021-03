Im Kampf gegen die Erderwärmung setzen Planer zunehmend auf die CO2-neutrale Stadt: Das Treibhausgas Kohlendioxid wird hier zwar weiterhin produziert, aber in geringerem Ausmaß - und klimafreundlich kompensiert. Die Energie stammt aus erneuerbaren Quellen, Nahverkehr und Müllkreislauf sind auf Nachhaltigkeit angelegt.

Studie Klima: So kann die europäische Renovierungswelle klappen

Will Europa sein selbstgestecktes Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, erreichen, dann muss sich einiges verändern, darin sind sich in Brüssel viele einig. Wo aber setzt man den Hebel an?