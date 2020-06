Frankfurt. Der Aufsichtsrat der Lufthansa hat dem Rettungspaket für den Konzern am Montag zugestimmt. Eine wichtige Hürde fehlt allerdings noch.

In den Verhandlungen um die Lufthansa rückt eine Einigung immer näher: Wie die Fluggesellschaft am Montag mitteilte, akzeptiere der Aufsichtsrat des schwer angeschlagen Unternehmens die von der EU-Kommission gestellten Auflagen für ein staatliches Rettungspaket. Die Aktionäre sollen dem Rettungspaket nun bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni zustimmen.

Der Rettungsplan für die Lufthansa sieht vor, dass der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) im Zuge einer Kapitalerhöhung Aktien zeichnet, um eine Beteiligung von 20 Prozent am Grundkapital der Fluggesellschaft aufzubauen.

Zudem sind stille Einlagen von insgesamt bis zu 5,7 Milliarden Euro sowie ein Kredit in Höhe von bis zu 3 Milliarden Euro geplant. Notwendig sind die Hilfen für die Lufthansa, weil die Corona-Pandemie mit den folgenden Reisebeschränkungen die Geschäfte des Unternehmens mit Ausnahme der Fracht nahezu zum Erliegen gebracht hat. In dem Konzern mit rund 138.000 Beschäftigten stehen deswegen Zehntausende Arbeitsplätze auf der Kippe.

Es war eine sehr schwierige Entscheidung“, erklärte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Karl-Ludwig Kley. „Nach intensiver Diskussion haben wir uns dazu durchgerungen, dem Vorschlag des Vorstands zuzustimmen.“ Kley erklärte, der Aufsichtsrat empfehle den Aktionären, „diesen Weg mitzugehen, auch wenn er ihnen substanzielle Beiträge zur Stabilisierung ihres Unternehmens abverlangt“.

Es müsse aber deutlich gesagt werden, „dass vor der Lufthansa ein sehr schwieriger Weg liegt.“

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte zuvor im Gespräch mit unserer Redaktion noch gefordert, dass die EU die Einschränkungen für die Lufthansa verwerfen müsse. Die Opposition warnte indes, dass es nach der Rettung zum „Dumping am Himmel“ kommen könnte. (dpa/les)