Nordhausen. Heringen. Ein fließender Übergang im Bereich der Pflegebetreuung wird am lokalen Standort realisiert, denn das Seniorenwerk tritt als der neue Verantwortliche für den bisherigen Pflegedienst in die Fußstapfen der Volkssolidarität.

Die weißen Fahrzeuge des Pflegedienstes "Seniorenwerk Ambulant", die schon aus der Ferne an ihrer besonderen Kennzeichnung zu erkennen sind, sind täglich mit pflegerischem Personal besetzt und im Einsatz. Bald werden sie regelmäßig auch in der Region um die Stadt Heringen zu sehen sein.

Neuer Start für bewährte Pflegeleistungen

Denn "Seniorenwerk Ambulant" wird ab dem 1. März 2024 die pflegerische Versorgung der hiesigen Klientinnen und Klienten und der umliegenden Gegend übernehmen. Die Pflegekräfte des Dienstes werden dabei die bisherigen Räumlichkeiten nutzen, die vorher vom Heringer Pflegedienst der Volkssolidarität betrieben wurden. So sichert "Seniorenwerk Ambulant" eine fortlaufende und professionelle Betreuung und Pflege für die Menschen in dieser Gegend. Für die Klientinnen und Klienten ändert sich durch den Versorgerwechsel am Standort nichts – die gewohnten Pflegeleistungen, Hauskrankenpflege und soziale Betreuung werden weiterhin erbracht.

© Seniorenwerk Ambulant

Christian Döring, Geschäftsführer vom Seniorenwerk, betont: „Das Seniorenwerk ist ein regionaler Pflegedienstleister und als solcher setzen wir auf Kontinuität.“ Döring führt weiter aus: „Wir werden sicherstellen, dass die individuellen Bedürfnisse der Klienten weiterhin bestmöglich erfüllt werden. Und: Darüber hinaus planen wir in den kommenden Monaten insbesondere eine Erweiterung der sozialen Betreuung und der Entlastungsleistungen. Konkret bedeutet das die Verstärkung von zusätzlichen Serviceleistungen wie Arztfahrten (Haus- und Facharztbesuche im Landkreis), Einkäufen, Betreuungsfahrten sowie Hauswirtschaftsleistungen.“ Diese Leistungserweiterung zielt darauf ab, den Klientinnen und Klienten eine umfassende Unterstützung im Alltag zu bieten und ihre Lebensqualität weiter zu steigern.

Seniorenwerk-Geschäftsführer Christian Döring und Pflegedienstleiter Thomas Frank sind zuversichtlich, dass die geplanten Leistungserweiterungen einen positiven Beitrag zur Pflege und Betreuung in der Stadt Heringen leisten werden. Beide sind sich einig: „Mit dem klaren Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung der Pflege und Betreuung sind wir optimistisch, die Anzahl der betreuten Klienten zu verdoppeln, um noch mehr Menschen in der Region qualitativ hochwertige Pflegeleistungen und soziale Betreuung bieten zu können.“

Die geplante Verdopplung der Klientenzahl wird perspektivisch auch eine Erweiterung des bisherigen Heringer Pflege-Teams, jetzt bestehend aus sechs Pflegeexperten und -expertinnen, nach sich ziehen. Christian Döring sieht durch den Erhalt und die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen seinen Beitrag zur Stärkung der lokalen Wirtschaft und resümiert: „Das Seniorenwerk bleibt seiner Verpflichtung zur exzellenten Pflege und Unterstützung in der Region treu.“

© Seniorenwerk Ambulant

Über Seniorenwerk Ambulant

Seit 2010 betreut Seniorenwerk Ambulant, der medizinisch häusliche Pflegedienst, hilfsbedürftige Menschen in Ellrich und den umliegenden Ortschaften. Das Versorgungsgebiet wurde seit 2015 auf die Gemeinde Harztor sowie auf den gesamten Nordhäuser Raum erweitert und erstreckt sich heute bis in die an Ellrich angrenzenden Gemeinden im benachbarten Niedersachsen. Täglich versorgen über 60 Mitarbeiter des Seniorenwerk Ambulant hilfs- und pflegebedürftige Menschen im weitgefächerten Versorgungsgebiet. Den zahlreichen Klienten kann durch das tägliche Engagement ein selbstbestimmtes Leben im häuslichen Umfeld ermöglicht werden.

