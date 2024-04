Herr Bärsch erklärt, woran man eine totale Sonnenfinsternis erkennt.

Jedes Kind weiß aus den Erzählungen von Lehrern, Eltern und Großeltern, dass die totale Sonnenfinsternis ein großartiges Ereignis ist. Leider könnt Ihr, liebe Kinder, die Sonnenfinsternis am 8. April nicht sehen, denn sie findet über Amerika und zu einer Zeit statt, da es hierzulande eh wieder dunkel wird. Viele von Euch fragen sich, wie denn so eine Sonnenfinsternis von normaler Dunkelheit zu unterscheiden sei? Wenn Ihr um 4 Uhr von der Disko heimkommt, draußen der Mond scheint, drinnen Licht brennt und der Fernseher, vor dem Eure Eltern eingeschlafen sind, Tausende Menschen zeigt, die zum Himmel schauen, dann ist Sonnenfinsternis über Asien. Wenn Ihr am Mittag aufsteht, es draußen dunkel ist und der Fernseher Tausende Menschen zeigt, die zum Himmel schauen, dann ist die Sonnenfinsternis direkt über Euch. Wenn allerdings kein Mensch zum Himmel schaut, drinnen kein Licht brennt, obwohl es draußen dunkel ist, und der Fernseher gar nichts zeigt, haben Eure Eltern die Stromrechnung nicht bezahlt.