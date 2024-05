Herr Bärsch erklärt, welches Tier tausendmal gefährlicher ist als der Wolf

Die meisten Menschen halten den Wolf für das gefährlichste Tier hierzulande. Sie haben wahrscheinlich noch nichts vom Buchsbaumzünsler gehört. Vor 15 Jahren aus Asien eingewandert, breitet er sich in zunehmend größeren Landstrichen Thüringens aus, wo seine Raupen in kurzer Zeit ganze Buchsbaumhecken zerfressen. Die Region entlang der Autobahn 4 hat er inzwischen flächendeckend bevölkert. Die Wahrscheinlichkeit, auf dieser Autobahn mit einem Buchsbaumzünsler zu kollidieren, ist tausendmal höher als die, einen Wolf zu überfahren. Trotzdem schafft es jeder überfahrene Wolf in die Nachrichten, und jedem vom Wolf gerissenen Nutztier wird ebenso große mediale Aufmerksamkeit zuteil. Viele Leute sehen es deshalb als erwiesen an, dass der Wolf nicht bereit ist, sich der deutschen Leitkultur unterzuordnen. Das ist schlimm. Weitaus schlimmer aber ist, dass uns der Buchsbaumzünsler noch viel dreister auf der Nase herumtanzt als der Wolf: Er ignoriert sogar das Heckenschnittverbot.