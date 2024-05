Elmar Otto über neue Wege beim Vorstellen von Kabinettsposten

Das ist ja mal eine coole Nummer. Der Deutsche Fußballbund gibt häppchenweise den Kader der Europameisterschaft bekannt und zeigt damit allen Sportinvestigativjournalisten eine lange Nase.

Das Ganze könnte doch durchaus Vorbild sein für die Berufung künftiger Kabinettsmitglieder. Denn spätestens im Herbst liegen meine Kolleginnen und Kollegen und ich auch wieder auf der Lauer. Zunächst, um als Erste herauszufinden, wer mit wem jetzt ins frisch bezogene Koalitionsbett hüpft. Und wenn das endlich feststeht, um zu erfahren, wie die künftigen Ministerinnen und Minister heißen.

Beim DFB sah das Ganze so aus: Quer durch die Republik wurden an unterschiedlichen Orten von unterschiedlichen Menschen die EM-Kicker präsentiert. Kapitän Ilkay Gündogan tauchte auf einem Plakat am Berliner Alexanderplatz auf.

Joshua Kimmich, Fan der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, wurde von GZSZ-Legende Wolfgang Bahro ausgerufen – auf dessen Instagram-Seite.

„Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch stellte in gewohnter Quizmanier die Frage: „Wer steht im aktuellen Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft?“ „A: Klein, B: Groß, C: Dick, D: Dünn?“ Weil Jauch ein wenig nuschelte, dachten viele zunächst, er habe Toni Kroos nominiert. Aber am Ende war wohl doch England-Legionär Pascal Groß gemeint.

Auf Thüringen übertragen, würden wir uns für den CDU-Spitzenkandidaten und bekennenden Mett-, Verzeihung, natürlich Gehacktesbrötchen-Missionar Mario Voigt einen Ostthüringer Bratwurstbräter wünschen. Auf dem obligatorischen Brötchen dürfte gerne auch das Konterfei des Christdemokraten eingetoastet werden.

Für Ministerpräsident und Vierbeinerfreund Bodo Ramelow stellen wir uns einen wortgewandten Hundefriseur vor. Der könnte in einem Tiktokvideo ein paar launige Sätze über den Linken verlieren, während im Hintergrund die Schermaschine leise surrt.

Und SPD-Spitzenmann Georg Maier müsste zweifelsohne im schlank geschneiderten Einreiher von einer Litfaßsäule lächeln – als Werbegesicht einer Herrenboutique, aber mit Ambitionen auf ein Ministeramt.

Unwahrscheinlich, okay. Aber warum eigentlich nicht?