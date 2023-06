Herr Bärsch erklärt, wodurch die Corona-Warn-App ersetzt werden könnte.

Die von bis zu 35 Millionen Menschen in Deutschland genutzte Corona-Warn-App ist in einen Schlafmodus versetzt worden und wird vorerst niemanden mehr vor Risikobegegnungen warnen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach appelliert an die Nutzer, dieses Programm nicht vom Smartphone zu löschen für den Fall, dass es später wieder für Covid oder andere Infektionskrankheiten genutzt werden müsse. Das kommt wie ein Blitz aus heiterem Himmel, denn die App hat niemanden davor gewarnt, dass Karl Lauterbach einen Appell aussendet. Viele Leute hatten sogar schon verdrängt, dass er Gesundheitsminister ist und sie eine Corona-Warn-App haben. Millionenfach begannen Menschen damit, sie unter den Hunderten von Apps auf ihrem Handy zu suchen, um sie zu löschen und stattdessen eine zuverlässigere App zu installieren. Besonders gefragt sind Programme, die vor Forderungen nach einer Abschaffung der Rente mit 63 warnen oder vor Risikobegegnungen mit Wärmepumpenverkäufern.