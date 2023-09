Zwischenruf: Ich weiß nichts

Martin Debes gibt sich sokratisch.

Jenseits des wunderbaren Kierkegaard, der mir ein bisschen dabei half, meine Angst vor diesem merkwürdigen Leben produktiv umzudeuten, haben aus meinen marginalen Nebenfachstudien der Philosophie leider nur ein paar Kalenderzitate meinen Gedächtnisverfall überdauert. Darunter befindet sich auch berühmte Satz, den Platon seinen Sokrates sagen lässt: „Denn von mir selbst wusste ich, dass ich gar nichts weiß ...“

Ich weiß, dass ich nichts weiß: Für jemanden wie mich stellt diese Feststellung sowohl persönlichkeits- als auch berufswahlbedingt eine besondere Herausforderung dar. Zum Beispiel: Ich glaubte zu wissen, dass der parteilose Nordhäuser Oberbürgermeister Kai Buchmann bei der Stichwahl in Nordhausen am Sonntag nur eine Außenseiterchance gegen seinen AfD-Gegenkandidaten Jörg Prophet besaß. Wenn überhaupt.

Ja, Buchmann war der Amtsinhaber, und das ist bei einer Kommunalwahl normalerweise der entscheidende Faktor. Aber in Nordhausen ist nichts normal. Gegen den Oberbürgermeister läuft ein Disziplinarverfahren, von März bis August dieses Jahres war er suspendiert. Die Mehrheit der Stadtrates will nicht mit ihm zusammenarbeiten, mit dem Landrat und der Bürgermeisterin ist er verfeindet und Wahlkampf machte er auch keinen.

Hingegen gab der AfD-Herausforderer eine formidable Vorstellung: Anfang 60, stattliche Statur, erfolgreicher Unternehmer, Erfahrung als AfD-Fraktionschef in Kreistag sowie Stadtrat und Träger des unglaublichsten aller unglaublichen Blend-a-med-Lächeln, die ich seit den Werbepausen während der Colt-Seavers-Folgen sah.

Prophet erzählte in Interviews, wie er in Nordhausen die Wirtschaft fördern, mehr Bäume für den Klimaschutz pflanzen und die Straßenbahn ausbauen wolle. Dass er auf einem Fest der rechtsextremen Compact-Zeitschrift auftraf, fand nicht in seine sorgfältig kuratierte Facebook-Chronik. Der interessierte Beobachter musste schon in den AfD-Online-Archiven weit, weit nach unten scrollen, um nachlesen zu können, wie der nette Herr Prophet gegen „Systemlinge“ und „Schuldkult“ agitierte.

Und so kam Jörg Prophet in der Wahl vor zwei Wochen auf 42,1 Prozent – und Kai Buchmann nur auf 23,7 Prozent. Spätestens jetzt hatte die AfD den Sieg in Nordhausen in ihre Deutschlandübernahmestrategie fest eingeplant. Nach dem Landratsposten im lieblichen Kreis Sonneberg und dem Bürgermeisteramt in Raguhn-Irgendwas wäre der Oberbürgermeistersessel in der Freien Reichshansehochschultheaterstadt Nordhausen der „dritte Streich“, wie Björn Höcke den alten Wilhelm Busch zitierte. Dann könnten die ostdeutschen Superwahljahrspiele 2024 kommen.

Einmal abgesehen von dem doch eher unerquicklichen Ende für Max und Moritz hat der Nordhäuser AfD-Streich nicht funktioniert. Für Kai Buchmann stimmten in der Stichwahl am Sonntag 10.599 Bürgerinnen und Bürger – und nur 8702 für Jörg Prophet. Damit stand es am Sonntagabend 54,9 zu 45,1 Prozent. Das war eine klare Niederlage für die AfD, die in affinen Netzblasen sofort die erwartbaren Wahlfälschungsgerüchte produzierte.

Tatsächlich ging es in Nordhausen um ziemlich viel. Wer aus der Wahl „eine deutschlandweite Richtungsentscheidung“ mache – „der kriegt seine Richtungsentscheidung, und der kriegt sie so, wie er sie verdient“: So rief es der EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah vor dem Nordhäuser Rathaus, wo die AfD in freudiger Erwartung ihres großartigen Siegs die Wahlkampfbühne hingestellt hatte.

Diese Richtungsentscheidung betrifft ausdrücklich auch das, was Höcke einst als „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ bezeichnete. Krah ist bekanntlich der Meinung, dass sich die deutsche Jugend nicht mehr einreden lassen sollte, dass ihre Ahnen irgendetwas verbrochen haben könnten. Deshalb sprach Krah in Nordhausen auch ausführlich über die 9000 Opfer der britischen Bomber von 1945. Das NS-Konzentrationslager Mittelbau-Dora, in dem etwa 20.000 Menschen verreckten, war ihm hingegen keine einzige Silbe wert.

Dass die AfD nicht in Nordhausen den Oberbürgermeister stellt, bedeutet also, dass vorerst keine größere Gefahr besteht, dass die NS-Verbrechen bei örtlichen Gedenkveranstaltungen von offizieller Stelle relativiert werden. Es bedeutet auch, dass der Erfolg der AfD keine selbsterfüllende Prophezeiung sein muss. Und es bedeutet, dass ich wieder weiß, dass ich nichts weiß.