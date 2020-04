Montags bis freitags werden an der Corona-Abstrichstelle in Apolda angemeldete Patienten betreut.

Eine Klinik-Mitarbeiterin in Bad Sulza mit Corona infiziert

Dass im Klinikzentrum Bad Sulza eine Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet wurde, bestätigte Klaus Lohmann jetzt auf Nachfrage. Die betreffende Kollegin befände sich in Quarantäne, so der Kommunikationsmanager der Klinik weiter. Zudem sagte er, dass das Klinikzentrum in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Weimarer Landes sämtliche Kontaktpersonen ermittelt habe – seien es nun andere Mitarbeiter oder auch Patienten. Allesamt seien diese ebenfalls in Quarantäne. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

