Fast jeder vierte Professor in Thüringen ist weiblich

Weimar/Erfurt. Was die Frauenqouote bei Professuren betrifft, liegt Thüringen leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Die Hochschulen werden weiter auch finanziell an der Einstellung von Frauen gemessen.

Bundesweit ist mittlerweile jeder vierte Hochschullehrer (25,5 Prozent) weiblich. In Thüringen sieht es mit Blick auf die jüngsten Zahlen aus dem Jahr 2018 in der Professorenschaft nicht ganz so gut aus: An hiesigen Universitäten und ihnen gleichgestellten Hochschulen wurden zuletzt 23,4 Prozent gezählt.